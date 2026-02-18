파주시 ‘파프렌즈’ 시행…“청소년 교통비 지원 확대”
파주형 핀셋 교통복지 가동…연 최대 48만원 지원
경기 파주시가 4월부터 청소년 통학 교통비를 분기당 최대 6만원 추가 지원하는 ‘파프렌즈’를 시행한다.
파주시는 기존 경기도 청소년 교통비 지원사업과 별도로, 지역 여건에 맞춘 ‘파주시 청소년 기본교통비 지원사업(파프렌즈)’을 4월부터 본격 시행한다고 18일 밝혔다.
이번 사업은 경기도 지원금 한도를 모두 사용했거나 마을버스·파프리카 이용 비중이 높은 청소년에게 분기당 최대 6만원을 지역화폐로 환급하는 제도다.
이에 따라 파주시 청소년은 경기도 지원금(분기 6만원, 연 최대 24만원)을 우선 활용한 뒤, 추가로 파주시 지원금까지 받을 경우 연간 최대 48만원의 교통비 지원 혜택을 누릴 수 있게 된다.
지원 대상은 파주시에 주민등록이 있는 13~18세 청소년이며, 나이와 관계없이 파주시 거주 중·고등학교 재학생도 포함된다. 소득 기준은 없으며, 요건을 충족하면 누구나 신청 가능하다.
신청자는 파주시 전용 교통카드(파프렌즈)를 발급받아 사용해야 하며, 실제 이용 내역이 확인되면 분기별로 지역화폐를 통해 교통비를 환급받는다. 환급된 지역화폐는 관내 가맹점에서 사용할 수 있고, 지역화폐 앱을 통해 전용 카드에 교통비로 재충전하는 것도 가능하다.
신청은 2월 23일부터 전용 누리집에 접속해 회원가입을 하면 자동 완료된다. 다만 ▲파주시 거주지 인증 ▲지역화폐 등록 ▲교통카드 등록 절차를 모두 마쳐야 정상 신청으로 인정된다. 전용 카드는 3월 16일부터 순차 배송되며, 수령 후 반드시 교통카드 등록을 완료해야 한다.
지원 실적은 2026년 4월 1일 이후 전용 카드 이용분부터 반영된다. 해당 카드는 일반 교통카드로도 사용할 수 있지만, 마을버스와 학생전용 통학순환버스 ‘파프리카’ 이용분에 한해서만 지원이 적용된다.
시는 수도권 전반 이동(지하철·GTX·광역버스 등)은 기존 경기도 사업을 우선 활용하고, 통학 중심 이동에서 경기도 지원금이 소진된 이후 마을버스·파프리카 이용 시 파주시 전용 카드로 추가 지원을 받는 방식을 권장할 계획이다.
시 관계자는 “장거리 통학과 잦은 환승으로 교통비 부담이 큰 청소년들의 현실을 반영한 맞춤형 지원책”이라며 “통학 기반 시설 개선 효과를 높이고, 청소년이 안전하고 부담 없이 이동할 수 있는 기본 교통복지를 강화해 나가겠다”고 밝혔다.
