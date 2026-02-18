태극기 흔든 일론 머스크…“한국 반도체 인재 테슬라로”
일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 SNS를 통해 한국 반도체·인공지능(AI) 인재 영입에 직접 나섰다.
머스크는 16일(현지시간) 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 태극기 이모티콘 16개를 올리며 테슬라코리아의 ‘AI 칩 디자인 엔지니어’ 채용 공고를 공유했다. 또 다른 게시글에서는 “한국에서 반도체 설계·제조 또는 AI 소프트웨어 분야에 종사하고 싶다면 테슬라에 합류하라”는 메시지를 덧붙였다.
테슬라코리아는 전날 대량 생산을 목표로 한 AI 칩 개발 인력 모집 공고를 게시했다. 회사 측은 “세계 최고 수준의 대량 생산 AI 칩 개발 프로젝트에 함께할 인재를 찾는다”며 지원자에게 ‘본인이 해결했던 가장 어려운 기술적 문제 세 가지’를 제출하도록 했다. 해당 프로젝트는 향후 세계 최고 수준의 생산량을 기록할 AI 칩 아키텍처 개발을 목표로 한다는 설명이다.
머스크가 개인 SNS를 통해 채용 공고를 공유한 사례는 이전에도 있었지만, 특정 국가를 겨냥해 반도체 인재 영입 메시지를 낸 것은 이례적이라는 평가가 나온다. 업계에서는 이를 미국 내 대규모 반도체 생산 거점 구축 구상의 연장선으로 보고 있다.
머스크는 지난해 11월 주주총회에서 ‘테라팹(Terafab)’으로 불리는 대형 반도체 생산시설 건설 계획을 언급한 데 이어 지난달 실적 발표에서도 공급망 한계를 거론했다. 삼성전자, TSMC, 마이크론 등 주요 파트너와의 협력만으로는 향후 수요를 감당하기 어렵다는 판단이다.
