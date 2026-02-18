대전소방본부, 6월까지 무인점포 화재 예방 현장 점검
대전소방본부는 오는 6월까지 무인점포를 대상으로 화재 예방을 위한 현장 점검을 추진한다고 18일 밝혔다.
지역 무인점포 603곳 가운데 최근 조사를 통해 새로 확인된 무인점폼 327곳을 중심으로 집중 점검할 계획이다.
점검 내용은 무인점포 맞춤형 안전관리 가이드라인 보급, 점포 구조·피난 동선 등 현장 위험요인 확인, 문어발식 콘센트 사용 여부 및 소화기 비치 상태 점검, 소화기 사용법 안내 등이다.
소방본부는 현장 점검과 함께 안전 컨설팅도 병행할 예정이다.
김문용 대전소방본부장은 “무인점포는 시민들이 일상에서 자주 이용하는 생활밀착형 공간인 만큼 화재 예방이 무엇보다 중요하다”고 말했다.
대전=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사