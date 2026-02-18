시사 전체기사

대전소방본부, 6월까지 무인점포 화재 예방 현장 점검

입력:2026-02-18 14:41
대전소방본부 직원이 무인 빨래방을 방문해 화재 예방을 위한 점검을 하고 있다. 대전시 제공

대전소방본부는 오는 6월까지 무인점포를 대상으로 화재 예방을 위한 현장 점검을 추진한다고 18일 밝혔다.

지역 무인점포 603곳 가운데 최근 조사를 통해 새로 확인된 무인점폼 327곳을 중심으로 집중 점검할 계획이다.

점검 내용은 무인점포 맞춤형 안전관리 가이드라인 보급, 점포 구조·피난 동선 등 현장 위험요인 확인, 문어발식 콘센트 사용 여부 및 소화기 비치 상태 점검, 소화기 사용법 안내 등이다.

소방본부는 현장 점검과 함께 안전 컨설팅도 병행할 예정이다.

김문용 대전소방본부장은 “무인점포는 시민들이 일상에서 자주 이용하는 생활밀착형 공간인 만큼 화재 예방이 무엇보다 중요하다”고 말했다.

대전=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr

