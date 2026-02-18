정동영 “9·19 남북군사합의 일부 복원 선제 추진”

정동영 통일부 장관이 18일 서울 종로구 정부서울청사 브리핑룸에서 대북 무인기사건 재발방지대책을 발표하고 있다. 연합뉴스

비행금지구역 복원에 대해 국방부 등 관계 부처와 조율이 끝났느냐는 질문엔 “관계부처 간 충분한 협의·조정이 이뤄졌다”며 “적절한 시점에 (복원을) 발표하게 될 것”이라고 답했다.