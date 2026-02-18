남양주시, 설 명절 330여명 비상근무…시장 현장 격려
주광덕 시장, 설날 동물보호센터·비상근무 점검
경기 남양주시가 설 명절 기간 24시간 비상 대응 체계를 가동한 가운데 주광덕 시장이 현장 점검에 나섰다.
남양주시는 지난 17일 설 명절을 맞아 시민들이 안전하고 평온한 연휴를 보낼 수 있도록 주 시장이 민생 현장과 비상근무 운영 상황을 집중 점검했다고 18일 밝혔다.
주 시장은 설날 당일 이패동에 위치한 남양주시 동물보호센터와 반려동물 입양문화센터를 방문해 운영 현황을 살피며 명절 연휴에도 근무 중인 직원들을 격려했다.
주 시장은 유기·유실 동물의 포획부터 보호, 입양까지 이어지는 관리 절차를 확인하고, 연휴 기간에도 동물 보호 관리에 공백이 발생하지 않도록 철저한 대응을 당부했다.
현재 센터에는 동물관리사와 입양관리사 등 총 9명이 상주하며 유기 동물의 위생·질병 관리와 입양 상담 업무를 수행하고 있다. 주 시장은 성숙한 반려동물 문화 정착을 위해 현장 역할이 중요하다고 강조했다.
이어 주 시장은 시청 당직실과 다산1동 행정복지센터를 차례로 방문해 설 명절 종합상황 운영 현황을 점검했다. 이번 연휴 기간 남양주시에서는 재난대책 등 13개 분야 32개 부서에서 330여명의 직원이 비상근무에 투입돼 행정 공백 최소화에 나서고 있다.
주 시장은 “명절 연휴를 반납하고 시민의 안전과 편의를 위해 자리를 지켜줘 감사하다”며 “행정 최일선에서 근무하는 직원들 덕분에 시민들이 평온한 설을 보낼 수 있는 만큼 끝까지 긴장을 늦추지 말고 안전 관리에 최선을 다해달라”고 말했다.
한편, 남양주시는 설 연휴 동안 종합상황실을 운영하며 24시간 비상 대응 체계를 유지하고 있다.
