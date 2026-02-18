美서 겨울 스키 즐기다 산사태로 10명 실종
미국 캘리포니아 북부 산악지대에서 대형 눈사태가 발생해 스키를 즐기던 10명이 실종됐다.
현재 구조 당국은 소재가 파악된 6명에 대한 접근을 시도하고 있지만, 악천후와 추가 눈사태 위험으로 인해 구조에 난항을 겪고 있다.
캘리포니아주 네바다카운티 보안관실은 17일(현지시간) 오전 11시30분쯤 타호 호수 인근 캐슬피크 지역에서 발생한 눈사태로 스키 일행 16명이 조난당했다는 신고를 접수했다고 밝혔다.
이들은 가이드 4명과 고객 12명으로 구성된 스키 팀으로, 3일 일정의 오지(backcountry) 스키 여행 마지막 날 변을 당한 것으로 알려졌다.
현재 구조 당국은 일행 중 6명의 소재를 파악했으나, 나머지 10명은 행방이 묘연한 상태다. 소재가 확인된 6명은 방수포 등을 이용해 임시 대피소를 마련하고, 비상 신호기를 통해 당국과 소통하며 구조를 기다리고 있다.
AP 통신에 따르면 구조대원 46명이 스키와 설상차를 이용해 현장 접근을 시도하고 있지만, 강력한 겨울 폭풍이 몰아치며 추가 눈사태 위험이 커 신중을 기하고 있다. 러셀 그린 네바다카운티 보안관은 “기상 악화로 헬기 투입이 어려워 지상 접근에 의존하고 있다”며 어려움을 토로했다.
캘리포니아주 산간 지역에는 현재 폭설과 강풍 경보가 내려진 상태다. 사고 지역을 관할하는 시에라 눈사태 센터는 이날 오전 5시부터 눈사태 경보를 발령하고, 위험 상황이 수요일까지 지속될 것이라고 예보했다.
