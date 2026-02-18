시사 전체기사

경주 보문골프장 10회 라운딩하면 1회 무료 이용권 준다

입력:2026-02-18 13:13
경북문화관광공사, 보문골프클럽 고객 대상으로 각종 할인 이벤트 진행

경북문화관광공사(이하 공사)는 보문골프클럽 고객을 대상으로 각종 할인 이벤트를 연다고 18일 밝혔다.

공사는 다음달부터 10회 라운딩 시 1회 무료 이용권을 주는 마일리지 제도를 적용해 즐거움을 더하고 재방문을 유도한다.

또 보문관광단지 숙박객에게 그린피를 할인하는 ‘골프패키지’를 운영하고 생일을 맞은 고객에게 ‘서프라이즈 골프카’를 제공한다.

공사는 이달 말까지 ‘PAR3 숏홀 니어핀’ 행사도 열고 있다. 지정 홀에서 티샷한 볼이 홀컵 1m 이내에 붙으면 평일 그린피 50% 할인권 4매를 선물한다.

계절적 수요 변동에 대응하고 고객 맞춤형 마케팅으로 체류형 관광을 늘려 보문단지 내 소비 활성화에 기여할 계획이다.

모든 이벤트는 사전 예약을 통해 참여할 수 있으며 자세한 내용은 보문골프클럽 홈페이지에서 확인 가능하다.

김남일 경북문화관광공사 사장은 “고객 편의를 최우선으로 지역 관광과 상생하는 공공 골프장으로서 역할을 충실히 수행할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

경주=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr

