“하객은 줄이고 의미는 더하고…작은 결혼식에 300만원 보탠다”
경북 구미시, 예비 신혼부부 결혼 비용 부담 덜기 위해 1쌍당 최대 300만원 지원
경북 구미시가 예비 신혼부부의 결혼 비용 부담을 덜기 위해 1쌍당 최대 300만원을 지원한다.
시는 형식에 치우친 결혼 문화에서 벗어나 의미와 가치를 중시하는 문화를 확산하기 위해 ‘2026년 작지만 특별한 결혼식 지원사업’을 본격 추진한다고 18일 밝혔다.
시는 19일부터 6월 30일까지 참여자를 모집해 최종 8쌍을 선정한다.
선정된 부부에게는 예식장 꾸밈비용을 비롯해 스튜디오, 드레스, 메이크업, 대관료, 식대, 촬영, 예복, 예식 이벤트 등 예식 관련 부대 비용을 1쌍당 최대 300만원까지 지원한다. 예식 준비과정에서 실제 부담이 큰 항목을 중심으로 지원 범위를 구성해 체감도를 높였다.
지원 대상은 올해 중 결혼을 계획한 (예비)신혼부부로 결혼식일 기준 만 19세 이상 39세 이하여야 한다. 또 부부 중 1명 이상은 결혼식일 기준 6개월 전부터 구미시에 주민등록을 두고 계속 거주해야 한다.
예식은 양가 합산 하객 100명 이하의 소규모 결혼식으로 진행해야 하며 구미시 내 공공예식장과 종교시설, 카페 등 소규모 예식 취지에 부합하는 장소에서 개최해야 한다. 지역 공간을 활용해 비용을 절감하고 가족과 지인 중심의 진정성 있는 결혼식을 장려하기 위한 취지다.
시는 이번 사업을 통해 과도한 예식 비용 부담을 완화하고 실속 있는 결혼 문화 정착을 유도할 방침이다. 청년층의 결혼 진입 장벽을 낮추는 동시에 지역 내 예식·공간·소상공인과의 연계를 통해 지역경제에도 긍정적 효과를 기대하고 있다.
참여를 희망하는 (예비)신혼부부는 구미시청 가족정책과를 방문하거나 이메일(pcy0305k@korea.kr)로 신청하면 된다. 자세한 사항은 구미시청 누리집 공고문에서 확인할 수 있다.
김장호 구미시장은 “2030 청년 세대가 결혼 준비 과정에서 겪는 경제적 부담을 완화하고 형식보다 의미를 중시하는 건강한 결혼 문화가 자리 잡도록 지원하겠다”며 “청년이 살기 좋은 도시를 만들기 위한 정책을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.
구미=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
