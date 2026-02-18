[속보] 유튜브 장애 해결…“모든 문제 정상화”

유튜브 측은 18일 오전 “추천 시스템 문제로 홈페이지, 앱, 유튜브 뮤직, 유튜브 키즈를 포함한 유튜브의 모든 화면에 동영상이 표시되지 않았다. 홈페이지가 복구됐고 완전한 해결을 위해 작업 중”이라고 공지했다.

IT 서비스 장애 상황을 집계하는 사이트 ‘다운디텍터(Downdetector)’에는 관련 신고가 30만건 이상 보고됐으며,

SNS에서는 “유튜브 안 됨” “영상 재생이 안 된다” 등의 불만이 쇄도하기도 했다.