[속보] 유튜브 장애 해결…“모든 문제 정상화”
유튜브 접속 오류가 약 1시간 30분만에 해결됐다.
유튜브 측은 18일 오전 “추천 시스템 문제로 홈페이지, 앱, 유튜브 뮤직, 유튜브 키즈를 포함한 유튜브의 모든 화면에 동영상이 표시되지 않았다. 홈페이지가 복구됐고 완전한 해결을 위해 작업 중”이라고 공지했다.
정보기술(IT) 업계에 따르면 이날 오전 10시쯤부터 유튜브 모바일과 웹에서 ‘문제가 발생했다’ 메시지가 뜨며 서비스가 이뤄지지 않다가 11시30분쯤부터 정상적으로 접속됐다.
유튜브 접속 장애로 이날 오전 IT 서비스 장애 상황을 집계하는 사이트 ‘다운디텍터(Downdetector)’에는 관련 신고가 30만건 이상 보고됐으며, SNS에서는 “유튜브 안 됨” “영상 재생이 안 된다” 등의 불만이 쇄도하기도 했다.
박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr
