등굣길 10대 치고 달아난 40대 음주 운전자…항소 기각
만취 상태로 트럭을 몰다가 등교하던 10대 여학생을 치고 달아난 40대 남성이 항소심에서도 실형을 선고받았다.
18일 법조계에 따르면 수원지방법원 형사항소8부(부장판사 이재욱)는 특정범죄가중처벌등에관한법률위반(도주치상) 혐의로 1심에서 징역 2년 4월을 선고받고 불복한 A씨의 항소를 기각했다.
항소심 재판부는 “피고인의 잘못이 무겁고 여러 사정을 참작해도 원심의 형이 무거워서 부당하다고 보이지 않는다”고 판시했다.
A씨는 지난해 6월 9일 오전 8시쯤 화성시 새솔동의 한 편도 2차로 도로에서 음주 상태로 1t 트럭을 몰다가 횡단보도 앞 보행자 도로에 서 있던 고등학생 B양(16)을 치고 달아난 혐의로 기소됐다.
사고로 B양은 머리 등을 크게 다쳐 병원으로 옮겨졌으며, 한동안 의식을 회복하지 못하다가 현재는 의식을 되찾고 재활 치료를 받고 있는 것으로 전해졌다.
목격자 신고를 받고 출동한 경찰은 A씨를 주거지에서 검거했다. 음주 측정 결과 혈중알코올농도는 0.125%로 면허 취소 수준이었다.
조사 결과 A씨는 새벽까지 술을 마신 뒤 차량을 운전해 안산시에서 화성 자택까지 약 6㎞를 이동하던 중 사고를 낸 것으로 파악됐다.
수원=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
