충남 기업성장 지원사업 경쟁률 7.9대 1…연구개발 지원
충남도는 기업 맞춤 성장 지원사업 마감 결과 7.9대 1의 경쟁률을 기록했다고 18일 밝혔다.
도에 따르면 10개 기업을 뽑아 연구개발 자금을 지원하는 ‘브릿지업(BRIDGE UP) 프로그램’ 사업에 지역 79개 기업이 참여했다.
도는 기술보증기금, 충남테크노파크와 함께 정책자금 연계형 연구개발 지원 사업을 추진하고 있다. 단순히 재정을 지원하는 데 그치지 않고 금융·기술·연구개발을 유기적으로 결합한 종합 지원 프로그램이라는 게 도의 설명이다. 기술개발 이후 사업화 단계에서 발생하는 기업의 자금 조달 공백 문제를 해소하고, 성장 사다리 구축에 중점을 둔 것이 특징이다.
도는 오는 5월까지 단계별 평가를 통해 성장 가능성이 높은 기업을 선발해 집중적으로 지원할 방침이다.
먼저 기술보증기금의 기술 평가와 보증 심사를 거쳐 20개 기업을 선정하고, 기업당 1억원 보증과 이자 보전을 통해 개발 준비 자금 마련을 지원한다.
이어 충남테크노파크는 10개 기업을 최종 선정해 기업당 1억원 규모의 연구개발 자금을 지원할 계획이다. 기술보증기금은 기술개발 성과가 사업화와 매출로 이어질 수 있도록 최대 30억원 규모를 추가로 보증할 예정이다.
도는 브릿지업 프로그램 외에도 소부장 기업 기술사업화 촉진을 위한 기술교류회를 연간 네 차례 운영하고, 기술 이전 기업을 대상으로 총 200억원 규모의 자금 지원도 추진한다.
자금 지원 규모는 기업당 최대 5억원(2년 거치 일시 상환, 이자 보전 2.0%)이다. 이전한 기술을 사업화하는 과정에서 발생하는 자금 부담을 기술보증기금의 보증료 감면과 보증 비율 상향 등 금융 우대를 통해 줄일 계획이다.
도 관계자는 “연구개발과 사업화 연계 지원 정책에 대한 중소기업, 소부장 기업의 높은 관심과 수요를 확인할 수 있었다”며 “앞으로 사업 성과를 면밀히 살펴 지원 규모를 확대하고 기업의 경쟁력을 강화할 것”이라고 말했다.
