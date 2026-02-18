제네시스, PGA투어 제네시스 인비테이셔널 2023년까지 후원 연장
제네시스 스코틀랜드오픈도 4년 연장 계약
제네시스가 미국프로골프(PGA)투어 제네시스 인비테이셔널 타이틀 스폰서를 2030년까지 4년 더 연장했다.
제네시스는 18일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 리비에라CC에서 제네시스 인비테이셔널 재계약 조인식을 개최했다.
이날 조인식에는 정의선 현대차그룹 회장을 비롯해 브라이언 롤랩 PGA투어 최고경영자(CEO), 제네시스 인비테이셔널 호스트인 타이거 우즈(미국), 장재훈 현대차그룹 부회장 등이 참석했다.
제네시스가 1926년에 LA오픈으로 창설돼 올해로 100주년이 되는 이 대회 타이틀 스폰서로 참여한 것은 2017년 대회 부터다.
정의선 회장은 “PGA 투어, 타이거 우즈 재단과 파트너십을 확대하고, 2030년까지 대회 후원을 이어가게 돼 매우 뜻깊다”며 “100년 전통을 이어온 제네시스 인비테이셔널은 골프라는 스포츠와 제네시스 브랜드를 정의하는 진정성, 존중, 탁월함의 가치를 보여주는 무대”라고 의미를 부였다.
호스트인 우즈는 “제네시스와 함께 한 기간은 대회를 발전시킬 새로운 방법을 찾을 기회였다”며 “제네시스 인비테이셔널은 물론 타이거 우즈 재단에 대한 지속적인 관심과 지원에 감사드린다”고 화답했다.
제네시스는 지난해 5월 PGA투어와 2030년까지 공식 자동차 후원 협약을 체결했다. 또 작년 7월에는 제네시스 스코틀랜드오픈 타이틀 스폰서십을 2030년까지 연장한 바 있다.
올 시즌 두 번째 시그니처 대회인 제네시스 인비테이셔널 우승자에게는 상금 400만달러(약 57억8000만원)와 GV80 쿠페 블랙 모델이 부상으로 주어진다.
또 대회 기간 선수들이 특정 홀에서 버디 또는 이글을 기록하면 기금을 적립해 미국 적십자사 등 자선 단체에 기부할 예정이다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사