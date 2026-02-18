시사 전체기사

“어울리는지 볼께요”…설날에 금팔찌 훔친 10대들 덜미

입력:2026-02-18 11:18
공유하기
글자 크기 조정

전주완산경찰, 10대 2명 긴급체포


설날에 금은방에서 귀금속을 훔쳐 달아난 10대 2명이 경찰에 붙잡혔다.

전북 전주완산경찰서는 설날인 전날 오전 11시5분쯤 전주시 완산구의 한 금은방에서 10돈 짜리 금팔찌 2점을 훔쳐 달아난 혐의(특수절도 등)로 10대 A군 등 2명을 긴급체포해 조사중이라고 18일 밝혔다.

이들은 금은방 주인에게 “어울리는 보고싶다”고 말해 금팔찌를 건네받자 곧장 도주한 것으로 드러났다.

경찰은 금은방 주인 신고로 수사에 나서 범행 3시간 여만에 이들을 긴급체포했다.

A군 등은 시가 1000만원 상당의 훔친 금팔찌를 곧장 800만원 가량에 처분한 것으로 조사됐다. 경찰은 나머지 금액은 압수하고, 정확한 범행 경위 등을 조사중이다.

전주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“이걸 살리네” 혼돈의 충주시 유튜브, 반전의 추노 영상
“지방선거 앞두고 이게 할 짓이에요?” 공취모 87명 비판
세계 최강 스위스에 막힌 여자 컬링, 공동 4위로 밀려
중앙선 침범 화물차와 정면충돌… 1명 심정지·3명 부상
“영화 보러 왔습니다~” 李대통령 설날 깜짝 영화 관람
설날에 아내 흉기로 아내 살해한 80대…본인은 자해
영화 ‘대부’의 변호사…할리우드 명배우 로버트 듀발 별세
이어폰부터 휴머노이드까지 ‘대륙의 공습’… 그 뒤엔 보안 리스크
국민일보 신문구독