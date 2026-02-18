“어울리는지 볼께요”…설날에 금팔찌 훔친 10대들 덜미
전주완산경찰, 10대 2명 긴급체포
설날에 금은방에서 귀금속을 훔쳐 달아난 10대 2명이 경찰에 붙잡혔다.
전북 전주완산경찰서는 설날인 전날 오전 11시5분쯤 전주시 완산구의 한 금은방에서 10돈 짜리 금팔찌 2점을 훔쳐 달아난 혐의(특수절도 등)로 10대 A군 등 2명을 긴급체포해 조사중이라고 18일 밝혔다.
이들은 금은방 주인에게 “어울리는 보고싶다”고 말해 금팔찌를 건네받자 곧장 도주한 것으로 드러났다.
경찰은 금은방 주인 신고로 수사에 나서 범행 3시간 여만에 이들을 긴급체포했다.
A군 등은 시가 1000만원 상당의 훔친 금팔찌를 곧장 800만원 가량에 처분한 것으로 조사됐다. 경찰은 나머지 금액은 압수하고, 정확한 범행 경위 등을 조사중이다.
전주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
