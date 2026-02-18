경기도, 통상·전시 예산 257억원 투입해 수출지원
예산 전년 대비 48억원 증액
무역위기 대응 패키지 추진
경기비즈니스센터 14→27곳 확대
경기도가 통상환경 불확실성에 선제 대응하기 위해 올해 통상·전시 예산 257억원을 투입하고 무역위기 대응과 신시장 개척을 아우르는 전방위 수출지원에 나선다.
경기도는 2026년 통상·전시 지원 예산을 전년 본예산 대비 48억원 증액한 257억원으로 확정하고, 기존 사업을 보완·고도화한 수출지원 정책을 본격 추진한다고 18일 밝혔다.
도는 미국의 고율 관세와 보호무역주의 확산 등 대외 여건 변화에 대응해 위기 대응과 수출 구조 다변화를 동시에 추진한다는 전략이다.
우선 자동차·반도체·의약품·철강 등 대미 수출 타격이 예상되는 산업을 대상으로 ‘무역위기 대응 패키지’를 운영한다.
기업당 최대 5000만원을 지원하며, 시장조사·수출컨설팅·해외전시회 참가·인증 취득·물류비 지원 등을 묶은 원스톱 종합지원 방식이다. 수출 실적 제한을 폐지하고 초보기업을 우대해 지원 문턱도 낮췄다.
글로벌 통상 규제 대응 역량도 강화한다. 유럽연합(EU)의 탄소국경조정제도(CBAM) 시행에 맞춰 탄소배출량 산정 컨설팅을 감축 전략 수립 단계까지 확대하고, 미국 화장품 규제(MoCRA), 유럽 CPNP, 할랄인증 등 비관세장벽에 대한 맞춤형 컨설팅과 FTA 활용 지원을 지속한다.
올해 발효가 예상되는 중동(UAE·GCC) FTA에도 선제 대응해 도내 기업의 가격 경쟁력 확보를 지원할 계획이다.
수출시장 다변화도 본격화한다. 남미, 중앙아시아, 호주 등 신흥 유망지역을 중심으로 통상촉진단과 수출상담회를 전략 품목 위주로 재편해 현지 맞춤형 마케팅을 강화한다.
국내외 전시회 지원도 확대해 ‘지페어 차이나 충칭’, 인도 산업전시회 ‘코인덱스’ ‘지페어 코리아’ 등을 통해 아시아 전략시장 바이어를 적극 공략한다. 프랑스 코리아 엑스포 파리, 두바이 GITEX, 미국 CES 등 해외 유망 전시회에도 단체관을 구성해 참가 기업을 지원한다.
경기비즈니스센터(GBC)를 기존 14개국 19곳에서 21개국 27곳으로 확대하고, GBC 운영 관리를 위한 디지털 플랫폼인 ‘gbcprime’을 고도화해 바이어 발굴부터 사후관리까지 온·오프라인 통합 지원체계를 구축하는 등 해외 거점 기능도 강화한다.
박근균 도 국제협력국장은 “지난해 경기도는 1776억 달러 수출로 전국 광역지자체 1위를 기록했다”며 “도내 수출 중소기업이 흔들림 없이 해외 판로를 넓힐 수 있도록 정책적 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.
