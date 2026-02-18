‘골프황제’ 우즈 “앤서니의 우승은 매우 감동적이었다”

제네시스 인비테이셔널 공식 기자회견서 평가

2년 연속 선수로는 불참…호스트 역할에 충실

풀 스윙 가능해 4월 마스터스 출전 배제 못해

18일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스에서 열린 미국프로골프(PGA)투어 시그니처 대회 제네시스 인비테이셔널공식 기자회견에 참석해 질문에 답하고 있는 타이거 우즈. 연합뉴스

우즈는 “몸 상태를 끌어올리기 위해 매일 노력 중"이라며 "최고 수준의 경기를 펼칠 수 있는 수준으로 만들기 위해 애쓰고 있다"고 말했다.