훔친 활어차로 금은방 ‘돌진’…귀금속 훔쳐 달아난 40대 구속

입력:2026-02-18 11:05
수정:2026-02-18 11:12
출입문 파손된 금은방. 부산 수영경찰서 제공

설 연휴 첫날 새벽 차를 몰고 돌진해 금은방 출입문을 부수고 귀금속을 훔쳐 달아난 40대 남성이 범행 19시간 만에 경찰에 붙잡혔다.

부산 수영경찰서는 18일 특수절도 혐의로 40대 A씨를 구속해 수사 중이라고 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 연휴가 시작된 지난 14일 오전 4시14분쯤 부산 수영구 민락동 노상에 주차된 1.2t 활어차를 훔쳤다.

이어 약 20분 뒤, 훔친 차량을 몰고 인근 금은방으로 돌진해 출입문을 산산조각 낸 뒤 내부로 침입했다.

절도 피해 발생한 금은방. 부산 수영경찰서 제공.

A씨는 진열대에 있던 시가 700여만원 상당의 귀금속을 싹쓸이해 달아났다.

신고를 받고 출동한 경찰은 CCTV 분석 등을 통해 A씨의 도주 경로를 추적했고, 범행 당일인 14일 오후 10시53분쯤 A씨의 주거지 앞길에서 그를 긴급체포했다.

경찰은 A씨가 훔친 귀금속 전량을 회수해 압수했다.

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

