청주 교통약자 교통수단 평균 대기 19분

서울·인천 보다 10분 이상 짧아

아용자 3년 새 2배 증가



충북 청주시의 교통약자 특별교통수단 평균대기 시간이 서울·인천지역보다 10분 이상 빠른 것으로 나타났다.



청주시는 청주해피콜의 평균 대기시간이 19.17분으로 서울·인천 등 광역단체 평균 대기시간(29.75분)보다 10분 이상 짧은 것으로 분석됐다고 18일 밝혔다.



시가 지난해 기간제 근로자 14명을 추가 투입하고 바우처택시 월 의무운행 건수를 130건에서 200건으로 늘리는 등 운영 효율성을 강화한 결과다.



이용자는 3년 새 2배 정도 증가한 것으로 나타났다. 등록 이용자는 2022년 말 7961명에서 지난해 말 1만5787명으로 3년간

7826명(98.3%) 증가했다. 고령인구 증가와 교통약자 이동지원 수요 확대, 사회적 인식 변화 등이 영향을 미친 것으로 풀이된다.



올해는 직영 승용차 6대를 신규 도입해 비휠체어 교통약자의 이용 수요에 대응할 계획이다.



청주시가 도시공사를 통해 운행 중인 특별교통수단에는 특수승합차, 임차택시, 바우처택시가 있다. 이용 대상자는 장애 정도가 심한 보행상 장애인, 만 65세 이상 노인, 국가유공자, 사고·질병 등으로 일시적 휠체어 이용이 불가피한 시민 등이다.



휠체어 사용자는 특장차를, 미사용자는 임차 택시를 타면 된다. 바우처 택시는 평소 일반 영업을 하다가 교통약자 신청이 있을 때 이동 지원을 한다. 기본요금은 10㎞에 2000원이다.



시 관계자는 “이용 수요 분석 결과를 토대로 인력 배치, 차량 다변화, 운영기준 개선 등을 단계적으로 추진해 교통약자의 이동권을 더욱 두텁게 보장하겠다”고 말했다.



청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr



