“역대급 폭락장 온다”…‘부자 아빠’의 경고
베스트셀러 ‘부자 아빠 가난한 아빠’의 저자 로버트 기요사키가 또다시 “역사상 가장 큰 주식 시장 붕괴가 임박했다”며 강력한 경고 메시지를 던졌다.
기요사키는 지난 16일(현지시간) 자신의 X 계정을 통해 “2013년 저서 ‘부자 아빠의 예언’에서 경고했던 역사상 가장 큰 주식 시장 붕괴가 여전히 다가오고 있다”며 “그 거대한 붕괴는 이제 임박했다(imminent)”고 밝혔다.
그는 이번 위기가 준비되지 않은 이들에게는 재앙이겠지만, 현명하게 대비한 투자자들에게는 “상상 이상의 부를 안겨줄 것”이라고 강조했다. 시장 붕괴를 두려워하기보다 오히려 부의 기회로 삼으라는 조언이다.
기요사키는 이번 위기의 핵심 투자처로 ‘비트코인’을 지목하며 강한 신뢰를 보였다. 그는 앞선 지난 8일 트윗을 통해 “금은 이론적으로 매장량이 무한하지만, 비트코인은 발행 한도가 2100만개로 설계되어 있다”며 희소성을 부각했다.
이어 “이미 채굴량이 한계치에 근접해 더 이상 늘어날 수 없는 구조인 만큼 비트코인 가격은 오를 수밖에 없다”고 주장했다.
기요사키는 평소 달러 등 법정 화폐를 ‘가짜 돈’이라 강도 높게 비판해왔다. 그는 현재 금, 은, 이더리움과 함께 비트코인을 자신의 포트폴리오 핵심 자산으로 보유하고 있는 것으로 알려졌다.
그는 “미 연방준비제도(Fed)가 돈을 찍어낼수록 가짜 돈의 가치는 하락하지만, 실물 및 대체 자산의 가치는 폭등할 것”이라며 투자자들에게 실물 자산 위주의 포트폴리오 재편을 거듭 권고했다.
