제주도 카지노 입장객 신분 특별 점검
제주도는 오는 23일부터 3월 5일까지 도내 외국인 전용 카지노 8곳을 대상으로 입장 절차 특별 점검을 실시한다.
이번 점검은 2025년 한 해 동안 카지노 이용객들이 관련 법령에 따라 입장 절차를 적정하게 이행했는지를 확인하는 것으로, 관광진흥법과 관련 도 조례에 근거해 진행된다.
주요 점검 사항은 해외이주자격 증명서 유효성과 진위 여부, 여권 및 신원 확인 서류와 카지노 출입 기록 일치 여부 등이다.
현행법상 예외적으로 입장이 허용되는 ‘해외이주자(내국인)’에 대한 신분 확인 절차도 집중 점검할 계획이다.
관련 부서는 8개 카지노 업체를 직접 방문해 서류 대조와 현장 점검을 실시하고, 위반 사항이 적발될 경우 행정처분을 내릴 방침이다.
앞서 지난해 4월 실시한 2024년 입장객 점검에서는 해외이주자 총 940명의 입장 기록을 확인해 해외이주자격 증명 확인 미흡 13건, 서류 관리 미흡 2건 등 15건을 적발했다.
김양보 제주도 관광교류국장은 “최근 외국인 관광객 증가로 카지노 매출이 회복세를 보이고 있다”며 “카지노 출입 통제 시스템을 철저한 관리하겠다”고 말했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
