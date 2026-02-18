설 마지막날 귀경길 일부 정체…부산→서울 5시간20분
설 연휴 마지막 날인 18일, 귀경 행렬이 이어지며 오전부터 전국 주요 고속도로 곳곳에서 정체가 빚어지고 있다.
한국도로공사에 따르면 이날 오전 8시 요금소 출발 기준, 각 도시에서 서울 요금소까지 예상 소요 시간은 부산 5시간20분, 울산 5시간, 대구 4시간20분, 목포 3시간50분, 광주 3시간40분, 강릉 2시간40분, 대전 2시간20분이다.
반대로 서울에서 각 도시까지 예상 시간은 부산 4시간30분, 울산 4시간10분, 대구 3시간20분, 목포 3시간40분, 광주 3시간20분, 강릉 2시간40분, 대전 1시간30분으로 비교적 원활한 흐름을 보이고 있다.
주요 노선별 상황을 보면, 경부고속도로 서울 방향은 오전 7시23분쯤부터 차량이 몰리기 시작했다. 옥산 Hi부근에서 옥산 Hi까지 2㎞ 구간에서 정체가 발생하고 있다.
서해안고속도로 서울 방향은 군산휴게소에서 동서천분기점까지 4㎞ 구간에서 차량이 가다 서기를 반복하고 있다.
중부내륙고속도로 양평 방향 역시 혼잡하다. 문경새재 부근에서 문경2터널 부근 2㎞ 구간과 문경2터널 부근에서 문경새재터널까지 4㎞ 구간, 선산휴게소에서 상주터널 부근 3㎞ 구간에서 차량들이 제 속도를 내지 못하고 있다.
이 밖에 귀경 방향 고속도로 일부 구간에서도 차량이 시속 40~80㎞로 서행 중이나, 아직은 대체로 소통이 원활한 편이다. 귀성 방향은 대부분 구간에서 막힘 없이 차량이 이동하고 있다.
도로공사는 이날 전국에서 차량 485만대가 이동할 것으로 전망했다. 이는 전날(615만대)보다 100만대 이상 줄어든 수치다. 수도권에서 지방으로 35만대, 지방에서 수도권으로는 49만대가 이동할 것으로 보인다.
귀경 방향 정체는 오후 3~4시쯤 절정에 달했다가, 오후 11시부터 자정 사이 해소될 것으로 예상된다. 반면 귀성 방향은 종일 대체로 원활한 흐름을 보일 전망이다.
