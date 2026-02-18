충남도, 주소 정보 시설 점검…도로명판 등 62만여 개
충남도는 지역 주소 정보 시설을 조사·정비하고 다가구 주택 등에 상세주소를 부여한다고 18일 밝혔다.
조사 대상은 도로명판 8만1587개, 기초번호판 1만477개, 건물번호판 49만2436개, 주소정보 안내판 582개, 국가지점번호 9051개, 사물주소판 2만8958개 등이다.
도는 길 찾기 시설물의 망실·훼손 여부와 설치 위치, 시인성, 표기 내용 등의 적정 여부를 정비해 방문객의 불편을 해소할 방침이다.
상반기에 조사를 마치고 하반기에 망실이나 훼손된 시설물은 재설치하는 등 유지보수하고 주소 정보 시설 확충이 필요한 곳에는 신규 설치할 예정이다.
도 관계자는 “충남 방문의 해를 맞아 방문객의 편의 향상과 사고 예방을 위해 시설물을 유지·보수할 것”이라고 말했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
