충남도, 주소 정보 시설 점검…도로명판 등 62만여 개

입력:2026-02-18 09:32
주소 정보를 보수한 도로명판. 충남도 제공

충남도는 지역 주소 정보 시설을 조사·정비하고 다가구 주택 등에 상세주소를 부여한다고 18일 밝혔다.

조사 대상은 도로명판 8만1587개, 기초번호판 1만477개, 건물번호판 49만2436개, 주소정보 안내판 582개, 국가지점번호 9051개, 사물주소판 2만8958개 등이다.

도는 길 찾기 시설물의 망실·훼손 여부와 설치 위치, 시인성, 표기 내용 등의 적정 여부를 정비해 방문객의 불편을 해소할 방침이다.

상반기에 조사를 마치고 하반기에 망실이나 훼손된 시설물은 재설치하는 등 유지보수하고 주소 정보 시설 확충이 필요한 곳에는 신규 설치할 예정이다.

도 관계자는 “충남 방문의 해를 맞아 방문객의 편의 향상과 사고 예방을 위해 시설물을 유지·보수할 것”이라고 말했다.

홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr

