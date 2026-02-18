경북도내 산업단지 근로자도 ‘천원의 아침밥’ 먹는다

경북도, ‘천원의 아침밥’ 지원 대상 대학생에서 산업단지 근로자까지 확대



천원의 아침밥. 국민일보 자료사진



경북도는 ‘천원의 아침밥’ 지원 대상을 대학생에서 산업단지 근로자까지 확대한다고 18일 밝혔다.



도는 올해부터 3년간 산업단지 근로자를 대상으로 천원의 아침밥 시범사업을 하기로 하고 경주에 있는 ㈜경흥공업과 ㈜귀뚜라미 청도공장을 지원 대상으로 선정했다.



대학생 지원 대상 학교는 기존 16개 대학에 경북보건대를 추가해 17개 대학으로 늘렸다.



천원의 아침밥은 아침 식사 결식률이 높은 대학생과 먹거리 접근성이 취약한 산업단지 근로자에게 쌀을 활용해 아침 식사를 지원하는 사업이다.



식사 단가는 한 끼 5000원 수준이나 정부가 2000원, 도와 시군이 1000원을 지원하고 대학 또는 기업이 1000원을 부담하므로 이용자는 1000원만 내면 아침 식사를 할 수 있다.



도는 이번 사업을 통해 대학생과 근로자의 식비 부담을 완화하고 쌀 중심의 건강한 식습관 형성과 쌀 소비 촉진에 기여할 것으로 기대하고 있다.



박찬국 경북도 농축산유통국장은 “고물가 시대에 천원의 아침밥은 대학생과 산업단지 근로자의 만족도가 높고 실질적 도움이 되는 등 호응을 얻고 있다”며 “지원 확대를 통해 대학생과 근로자의 복지 향상과 더불어 쌀 소비 촉진으로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.



안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



