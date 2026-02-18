경북도, 올해 신규 공무원 지난해 보다 829명 더 뽑는다
제1·2회 공채 1988명, 제1·2·3회 경채 246명 등 총 2234명 채용하기로
경북도가 올해 도 본청과 22개 시군에 임용할 신규 공무원 2234명을 선발한다고 18일 밝혔다. 이는 지난해 선발 인원 1405명보다 59%(829명) 늘어난 것이다.
직급별로는 7급 59명, 8급 104명, 9급 1984명, 연구직 45명, 지도직 42명이다.
직렬별로는 행정직 781명, 사회복지직 296명, 시설직 275명, 농업직 112명, 공업직 109명, 보건직 103명, 간호직 89명이다.
올해 시험은 5회에 걸쳐 진행된다. 2회의 공개경쟁 임용시험으로 7급 행정직 등 1988명을 선발하고 3회의 경력경쟁 임용시험으로 7급 수의직 등 246명을 선발한다.
장애인 174명, 저소득층 43명, 기술계고 45명, 보훈청 추천 12명 등 구분모집도 병행한다.
수의직렬은 필기시험을 면제하고 서류 및 면접만으로 채용을 진행하고 있으며 채용 시기도 앞당겨 운영하고 있다.
9급 기술계고 경력경쟁 임용시험에서는 전문교과 이수 요건이 추가된다.
응시자는 선발 예정 직류 관련학과 졸업예정자 또는 졸업자로 관련 전문교과를 50%이상 이수해야 한다. 전문교과 이수 요건을 충족하지 못했다면 선발예정 직류 관련 자격증을 취득해 응시할 수 있다.
자세한 시험 일정과 내용은 경북도 누리집 시험 정보란과 지방자치단체 인터넷원서접수센터에서 확인할 수 있다.
황명석 경북도 행정부지사는 “선발 인원이 크게 늘어난 만큼 시험장 운영 등 제반 사항을 철저히 점검해 수험생들이 불편 없이 시험에 집중할 수 있도록 하겠다”고 말했다.
안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사