“이걸 살리네” 혼돈의 충주시 유튜브, 반전의 추노 영상

떡상할 것 같았던 비행기를 탔는데 갑자기 기장과 부기장이 낙하산을 메고 비상탈출 해버렸다.



온 언론에서 다 까대고 있는지라 뭘 올려도 욕 먹을 게 뻔했어서 뭐 올릴려나 궁금했는데 이걸 이렇게 살리네



지호씨가 ㄹㅇ 마지막 희망임



아니 오죽 난리가 났으면 공무원이 명절 당일 이런 걸 올리고 있냐고



제갈량이 죽고 무너져가기 시작하는 촉나라에 강유 혼자 남은 느낌이네

