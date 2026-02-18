“이걸 살리네” 혼돈의 충주시 유튜브, 반전의 추노 영상

‘충주맨’ 김선태 주무관의 사직으로 구독자 이탈이라는 후폭풍에 휩싸인 충주시 유튜브 채널이 후임 최지호 주무관의 새 영상으로 다시 활력을 얻고 있다는 호평이 이어지고 있다.
충주시가 설날인 17일 유튜브 채널에 올린 ‘추노’라는 패러디 영상은 12시간 만에 180만회의 조회수를 올리며 주목을 끌었다.
영상에는 최 주무관이 추노를 패러디한 분장을 하고 나와 상다리가 휘어질 정도로 잘 차려진 밥상에서 삶은 달걀을 먹고 있는 장면이 나온다. 최 주무관은 세상을 다 가진 듯 호탕하게 웃으며 달걀을 먹다가 이내 자신이 처한 상황을 깨닫고는 울음을 참으며 달걀을 씹는다.
46초짜리 짤막한 영상이지만 김 주무관의 사직으로 불거진 ‘왕따설’과 ‘내부 갈등’ 등의 각종 의혹으로 어수선한 분위기를 잘 반전시켰다는 평가다.
네티즌들은 유튜브 영상에 18일 오전 8시 현재 1만1600여개의 댓글을 쏟아내며 호응하고 있다. 무엇보다 충주시의 위기를 최 주무관이 잘 막아냈다는 평가다.
온 언론에서 다 까대고 있는지라 뭘 올려도 욕 먹을 게 뻔했어서 뭐 올릴려나 궁금했는데 이걸 이렇게 살리네
지호씨가 ㄹㅇ 마지막 희망임
아니 오죽 난리가 났으면 공무원이 명절 당일 이런 걸 올리고 있냐고
제갈량이 죽고 무너져가기 시작하는 촉나라에 강유 혼자 남은 느낌이네
김 주무관은 16일 사직서 제출 배경을 두고 ‘왕따설’을 포함해 갖가지 추측이 나돌자 충TV 유튜브 커뮤니티를 통해 “최근 저의 퇴사와 관련해 여러 추측과 이야기가 나오고 있다”며 “특히 일부에서 제기된 ‘왕따설’과 같은 내부 갈등에 대한 내용은 사실이 아님을 분명히 말씀드린다”고 밝혔다.
이어 “저의 퇴사는 개인적인 목표 달성과 향후 새로운 도전에 대한 고민 끝에 나온 결정”이라며 “특정 인물이나 조직과의 갈등 때문은 아니다”라고 했다.
그러면서 “여러 보도와 추측으로 인해 충주시 동료들이 공격당하고, 이를 넘어 전체 공직자에 대한 비판으로 이어지는 것에 진심으로 가슴이 아프다”며 “더 이상 확인되지 않은 추측과 무분별한 비판이 확대되지 않기를 바란다”고 했다.
끝으로 “비록 저는 떠나지만, 함께해 왔던 충주시 동료 여러분과 국민을 위해 고생하시는 전체 공직자분들을 항상 응원하겠다”며 “그동안 보내주신 응원과 관심에 진심으로 감사드린다”고 덧붙였다.
앞서 김 주무관이 지난 13일 충TV를 통해 돌연 사직 소식을 전한 뒤 갖은 추측이 나왔다. 일각에선 김 주무관의 사직서 제출 배경을 두고 공직 사회 내부의 부정적 시선과 경직된 조직 문화가 영향을 미쳤을 것이라고 주장했다. ‘왕따설’이 제기되기도 했다.
김 주무관이 사직 소식을 전한 직후 직장인 익명 커뮤니티 블라인드에는 “20년 근속해야 올라가는 6급 팀장을 딸깍하고 받았고 유튜브 홍보 활동한다고 순환근무도 안 하고 얼마나 내부에서 싫어했겠냐. 자고로 자기보다 잘 나가거나 튀는 모습은 절대 용납 못 하는 곳이 공직”이라는 글이 올라오기도 했다.
한편 김 주무관이 사직 의사를 밝힌 이후 ‘충TV’ 구독자는 급감했다.
지난 12일 97만5000명에 달했던 구독자수는 18일 오전 현재 71만1000명 수준으로 떨어졌다.
김 주무관은 오는 28일까지 휴가를 마친 뒤 의원면직 처리될 예정인 것으로 전해졌다.
