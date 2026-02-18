미국·이란 핵 협상 ‘기본 원칙’ 마련…이란 “3~5년간 핵 농축 중단” 시사

뉴욕타임스 “이란, 금융 제재 해제·석유 판매 금수 조치 철회 요구”

미국, 중동에 항공모함 배치 VS 이란, 호르무즈 해협 군사 훈련

이란 최고지도자인 아야톨레 하메네이가 17일(현지시간) 이란 수도 테헤란에서 연설하고 있다. 연합뉴스

최종 합의의 토대가 될 ‘기본 원칙(guiding principles)’을 마련했다고 이란 정부가 밝혔다. 미국이 중동에 항모를 파견하고, 이란이

이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이도 이날 연설에서 트럼프 대통령을 향해 “이란을 파괴하지 못할 것”이라고 맞서는 등 신경전을 이어갔다. 그는 “