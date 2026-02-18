“미국·일본 역사적 순간” 트럼프, 텍사스 석유 등 日의 대미 투자 프로젝트 발표

트럼프, “일본 공식적으로 투자 약속 실행”

텍사스 오하이오 조지아에 3가지 프로젝트 발표

한국의 대미 투자 압박도 고조될 듯

도널드 트럼프 미국 대통령이 16일(현지시간) 에어포스원에서 기자들과 질의응답을 하고 있다. 연합뉴스

일본은 지난 12일 아카자와 료세이 경제산업상을 워싱턴DC에 파견해 하워드 러트닉 미 상무장관과 회담하는 등 미국과 대미 투자 1호 안건을 논의해왔다.

지난달 26일 트루스소셜에서 한국 국회에서 대미투자 입법이 되지 않는다고 지적하며 한국산 자동차·목재·의약품 등 품목별 관세와 기타 모든 상호관세를 한미 무역 합의 이전 수준인 25%로 재인상하겠다고 위협했다.

김정관

산업통상부

장관과 여한구 통상교섭본부장, 조현 외교부 장관 등이 미국에 급파돼 러트닉 상무장관, 마코 루비오 국무장관 등 카운터파트를 릴레이로 만났지만 미국의 관세 재인상 입장은 바뀌지 않은 상태다. 다만 트럼프 행정부도

관세 재인상을 위한 행정명령 발표와 관보 게재 등 후속 조치엔 아직 나서지 않아 협상 여지를 남겼다는 평가가 나왔다.