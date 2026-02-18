“미국·일본 역사적 순간” 트럼프, 텍사스 석유 등 日의 대미 투자 프로젝트 발표
트럼프, “일본 공식적으로 투자 약속 실행”
텍사스 오하이오 조지아에 3가지 프로젝트 발표
한국의 대미 투자 압박도 고조될 듯
도널드 트럼프 미국 대통령이 17일(현지시간) 일본과의 무역 합의에 따른 5500억 달러(약 794조원) 대미 투자의 1호 프로젝트로 텍사스주 석유·가스 사업 등을 공식 발표했다. 트럼프 행정부가 일본의 첫 투자 프로젝트를 공식화하면서 한국에 대한 투자 압박도 더욱 거세질 전망이다.
트럼프는 이날 트루스소셜에 “일본과의 거대한 무역합의가 막 출범했다. 일본은 이제 공식적으로 재정적으로 미국에 5500억 달러를 투자하겠다는 약속의 첫 번째 투자 단계를 실행에 옮기고 있다”며 “오늘 나는 위대한 텍사스주의 석유·가스 분야와 위대한 오하이오주의 발전 분야, 위대한 조지아주의 핵심 광물 분야라는 전략적 영역에서 세 가지 엄청난 프로젝트를 발표하게 돼 기쁘게 생각한다”고 말했다.
트럼프는 “오하이오주에 건설될 가스 발전소는 역사상 최대 규모가 될 것이며 아메리카만(멕시코만)의 액화천연가스(LNG) 시설은 수출을 촉진하고 우리 국가의 에너지 지배력을 더욱 강화할 것이다. 또한 핵심 광물 시설은 해외 공급원에 대한 어리석은 의존을 끝낼 것”이라고 설명했다.
트럼프는 일본의 대규모 대미 투자에 대해 “미국의 산업 기반을 재활성화하고 수십만 개의 훌륭한 미국 일자리를 창출하며 그 어느 때보다도 우리의 국가 및 경제 안보를 강화하기 위한 역사적인 무역 협정의 일환”이라고 덧붙였다.
트럼프는 이어 “이 프로젝트들의 규모는 매우 방대하며 단 한 단어 없이는 불가능했을 것”이라며 “바로 관세(TARIFFS)”라고 덧붙였다. 트럼프는 또 “미국은 다시 건설하고 있다. 미국은 다시 생산하고 있다. 미국은 다시 승리하고 있다”며 “미국과 일본 모두에게 매우 흥분되고 역사적인 순간이다. 모두 축하한다”고 강조했다.
일본은 지난 12일 아카자와 료세이 경제산업상을 워싱턴DC에 파견해 하워드 러트닉 미 상무장관과 회담하는 등 미국과 대미 투자 1호 안건을 논의해왔다. 트럼프가 일본의 대미 투자를 직접 압박한 것이 아니냐는 관측이 나왔다.
일본 정부의 대미 투자 프로젝트가 공식 발표되면서 한국 정부의 대미투자 압박도 더 커질 전망이다. 트럼프가 최근 한국과 일본을 함께 묶어서 미국의 대한 막대한 투자를 약속했다는 취지의 공개 발언을 해왔기 때문이다. 트럼프는 지난달 취임 1주년 기자회견에서는 한·일 양국의 투자로 알래스카 LNG 프로젝트 자금을 마련했다는 취지의 연설을 했다. 지난 11일에는 “우리는 일본과 한국, 인도 그리고 다른 나라들과 우리의 석탄 수출을 획기적으로 늘릴 역사적인 무역합의들을 했다”고 말한 바 있다. 모두 확정된 바 없는 내용이지만 트럼프가 공개적으로 자신의 성과처럼 말하고 있는 것이다.
트럼프는 한국에 공개 경고장도 날린 상태다. 그는 지난달 26일 트루스소셜에서 한국 국회에서 대미투자 입법이 되지 않는다고 지적하며 한국산 자동차·목재·의약품 등 품목별 관세와 기타 모든 상호관세를 한미 무역 합의 이전 수준인 25%로 재인상하겠다고 위협했다.
이후 한국의 김정관 산업통상부 장관과 여한구 통상교섭본부장, 조현 외교부 장관 등이 미국에 급파돼 러트닉 상무장관, 마코 루비오 국무장관 등 카운터파트를 릴레이로 만났지만 미국의 관세 재인상 입장은 바뀌지 않은 상태다. 다만 트럼프 행정부도 관세 재인상을 위한 행정명령 발표와 관보 게재 등 후속 조치엔 아직 나서지 않아 협상 여지를 남겼다는 평가가 나왔다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
