[속보] 피겨 女싱글 이해인·신지아, 동반 프리 진출

[속보] 피겨 女싱글 이해인·신지아, 동반 프리 진출
한국 피겨스케이팅 여자싱글의 이해인(고려대)과 신지아(세화여고)가 나란히 동계올림픽 프리스케이팅 무대에 진출했다. 이해인은 쇼트 프로그램에서 시즌 개인 최고 점수를 받으며 올림픽 데뷔전을 마쳤다.
이해인은 17일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스 스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 피겨 여자싱글 쇼트 프로그램에서 기술점수 37.61점에 예술점수 32.46점을 더해 총점 70.07점을 받았다. 이로써 이해인은 종전 시즌 최고점 67.06점을 넘어서며 전체 9위로 프리 경기 출전권을 따냈다. 프리 경기는 20일 같은 장소에서 열린다.
같은 경기에 나선 신지아는 65.66점으로 14위에 이름을 올렸다. 신지아도 상위 24명에게 주어지는 프리 출전 티켓을 얻었다. 신지아는 이날 점프 실수가 나와 기대했던 것보다 낮은 점수를 받았다.
