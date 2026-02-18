[속보] 세계 최강 스위스에 막힌 여자 컬링, 공동 4위로 밀려
한국 여자 컬링 대표팀이 ‘세계 최강’ 스위스에 가로막혀 동계올림픽 라운드로빈 3패(4승)째를 떠안았다. 전날 공동 2위로 점프했던 한국은 공동 4위로 밀려나 준결승 진출에 적신호가 켜졌다.
스킵 김은지, 서드 김민지, 세컨드 설예지, 리드 설예은, 핍스 김수지가 나선 한국은 17일(현지시간) 이탈리아 코르티나담페초의 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 컬링 여자 라운드로빈 7차전에서 스위스에 5대 7로 졌다. 전날 중국을 꺾고 오름세를 탔던 한국은 이날 패배로 4승 3패를 기록, 캐나다와 함께 공동 4위가 됐다.
10개 팀이 출전 중인 이번 대회 여자 컬링에선 라운드로빈 성적을 기준으로 상위 4개 팀이 준결승에 오른다. 6승 1패를 기록 중인 스웨덴이 가장 먼저 준결승행을 확정했다. 스위스와 미국이 5승 2패씩을 거둬 공동 2위에 올라 있다.
한국은 세계랭킹 1위 스위스를 상대로 4엔드까지 3-3으로 팽팽하게 맞섰다. 그러나 성공률 92%의 정교한 드로우 샷과 테이크 아웃(성공률 89%)을 뽐낸 스위스에 경기 막판 아쉽게 밀리며 승리를 내줬다.
한국은 남은 예선 경기에서 준결승 진출에 도전해야 한다. 18일 준결승 진출을 확정한 스웨덴을 만난다. 이어 19일 공동 4위 캐나다와 결전을 치르게 된다.
밀라노=박구인 기자 captain@kmib.co.kr
