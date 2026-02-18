시사 전체기사

전통놀이·국악공연에 K팝 댄스까지…밀라노 달군 ‘한국의 날’ 행사

입력:2026-02-18 01:56
전북도립국악원의 '이야기가 있는 국악공연'. 대한체육회 제공

설 명절을 맞아 동계올림픽이 진행 중인 이탈리아 밀라노에서 ‘한국의 날’ 행사가 진행됐다. 현지 초청 외국인과 교민을 대상으로 한 이번 행사에선 한국 문화를 알리기 위한 다양한 프로그램이 펼쳐졌다.

현지 댄스크루의 K-POP 커버댄스. 대한체육회 제공

대한체육회는 17일(현지시간) 이탈리아 밀라노 빌라 네키 캄필리오에 조성된 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 코리아하우스에서 한국의 날 행사를 열었다. 노희영 코리아하우스 지원단장과 김준구 주이탈리아 대한민국 대사, 최태호 주밀라노 대한민국 총영사를 비롯한 현지 외국인·교민 등 100여 명이 참석해 한국 문화를 체험했다.

전통놀이 체험(제기차기). 대한체육회 제공

행사에서는 한국의 명절 문화 소개와 전통 민속놀이 체험이 진행됐다. 현지 댄스크루의 K-POP 커버댄스 공연, 전북도립국악원의 ‘이야기가 있는 국악공연’도 이어졌다. 행사 말미에는 떡국을 함께 나누며 새해의 의미를 공유하고 교류하는 시간이 마련됐다.

한국의 날 행사 참가자들이 17일(현지시간) 이탈리아 밀라노의 코리아하우스에서 공연을 보고 있다. 대한체육회 제공

노희영 단장은 “설은 새해의 건강과 행복을 기원하는 한국의 가장 뜻깊은 명절”이라며 “오늘 이 자리에서 전통과 현대가 어우러진 한국 문화를 세계인들과 함께 나눌 수 있어 더욱 의미 있게 느껴진다”고 말했다. 이어 “코리아하우스가 스포츠와 문화를 통해 대한민국의 매력을 세계에 알리는 공간이 되길 바란다”고 덧붙였다.

밀라노=박구인 기자 captain@kmib.co.kr

