전통놀이·국악공연에 K팝 댄스까지…밀라노 달군 ‘한국의 날’ 행사
설 명절을 맞아 동계올림픽이 진행 중인 이탈리아 밀라노에서 ‘한국의 날’ 행사가 진행됐다. 현지 초청 외국인과 교민을 대상으로 한 이번 행사에선 한국 문화를 알리기 위한 다양한 프로그램이 펼쳐졌다.
대한체육회는 17일(현지시간) 이탈리아 밀라노 빌라 네키 캄필리오에 조성된 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 코리아하우스에서 한국의 날 행사를 열었다. 노희영 코리아하우스 지원단장과 김준구 주이탈리아 대한민국 대사, 최태호 주밀라노 대한민국 총영사를 비롯한 현지 외국인·교민 등 100여 명이 참석해 한국 문화를 체험했다.
행사에서는 한국의 명절 문화 소개와 전통 민속놀이 체험이 진행됐다. 현지 댄스크루의 K-POP 커버댄스 공연, 전북도립국악원의 ‘이야기가 있는 국악공연’도 이어졌다. 행사 말미에는 떡국을 함께 나누며 새해의 의미를 공유하고 교류하는 시간이 마련됐다.
노희영 단장은 “설은 새해의 건강과 행복을 기원하는 한국의 가장 뜻깊은 명절”이라며 “오늘 이 자리에서 전통과 현대가 어우러진 한국 문화를 세계인들과 함께 나눌 수 있어 더욱 의미 있게 느껴진다”고 말했다. 이어 “코리아하우스가 스포츠와 문화를 통해 대한민국의 매력을 세계에 알리는 공간이 되길 바란다”고 덧붙였다.
