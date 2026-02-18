“영화 보러 왔습니다~” 李대통령 설날 깜짝 영화 관람

이재명 대통령이 설날인 17일 부인 김혜경 여사와 함께 용산 CGV를 찾아 영화 ‘왕과 사는 남자’를 관람했다.
이 대통령은 관람 직전 엑스(X·옛 트위터)에 “대한민국 문화의 힘! 영화 보러 왔습니다”라고 글을 올렸다.
그러면서 “어디에서 무슨 영화를 보는지는 일단 비밀”이라고 남겼고, 청와대는 이 대통령의 관람이 끝난 뒤 작품명과 장소를 공개했다.
조선시대를 배경으로 한 장항준 감독의 영화 ‘왕과 사는 남자’는 단종이 폐위된 뒤 유배지인 강원 영월에서 촌장을 비롯한 마을 사람들과 생애 마지막 시기를 보내는 모습을 그린 작품이다.
단종 역할의 박지훈과 촌장 역할의 유해진, 한명회 역의 유지태, 궁녀 역할의 전미도 등 배우들의 열연에 대한 호평이 이어지면서 이날 올해 개봉작 가운데 처음으로 300만 관객을 넘기기도 했다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
