“영화 보러 왔습니다~” 李대통령 설날 깜짝 영화 관람

입력:2026-02-18 00:02
이재명 대통령이 설날인 17일 부인 김혜경 여사와 함께 용산 CGV를 찾아 영화 ‘왕과 사는 남자’를 관람했다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 지난해 9월 20일 부산 영화의 전당을 찾아 부산국제영화제 공식 상영작인 ‘극장의 시간들’을 관람하기 전 담소를 나누고 있다. 이재명 대통령 X 캡처

이 대통령은 관람 직전 엑스(X·옛 트위터)에 “대한민국 문화의 힘! 영화 보러 왔습니다”라고 글을 올렸다.

그러면서 “어디에서 무슨 영화를 보는지는 일단 비밀”이라고 남겼고, 청와대는 이 대통령의 관람이 끝난 뒤 작품명과 장소를 공개했다.

조선시대를 배경으로 한 장항준 감독의 영화 ‘왕과 사는 남자’는 단종이 폐위된 뒤 유배지인 강원 영월에서 촌장을 비롯한 마을 사람들과 생애 마지막 시기를 보내는 모습을 그린 작품이다.


단종 역할의 박지훈과 촌장 역할의 유해진, 한명회 역의 유지태, 궁녀 역할의 전미도 등 배우들의 열연에 대한 호평이 이어지면서 이날 올해 개봉작 가운데 처음으로 300만 관객을 넘기기도 했다.

김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr

