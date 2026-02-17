박지훈 “배우로서 최고의 순간”…인생작 된 ‘왕과 사는 남자’

영화 ‘왕과 사는 남자’ 배우 박지훈 인터뷰

설 연휴 극장가 300만 돌파 흥행

영화 ‘왕과 사는 남자’ 주연배우 박지훈. 쇼박스 제공

스크린 데뷔작 ‘왕과 사는 남자’를 통해 박지훈(27)은 배우로서 오롯이 인정받았다. 관객 후기를 살펴보면 그를 향한 칭찬이 빠지지 않는다. 300만 관객이 그의 연기에 감탄했고, 공감했으며, 함께 울었다. 영화에서 그는 비운의 왕 단종 이홍위, 그 자체로 보였다. 처연히 젖은 눈에 담긴 깊은 슬픔이 보는 이에게도 고스란히 전해졌다.



“내 마음속에 저장.” 아이돌 그룹 워너원의 ‘비주얼 센터’로서 필살의 애교를 날리던 모습이 흐릿해질 정도다. 타이틀롤을 맡아 연기력을 인정받은 ‘약한영웅’ 시리즈에 이은 또 한 편의 대표작이 탄생했다. ‘왕과 사는 남자’ 개봉 전 “첫 영화를 선보이는 것만으로 감사하고 영광스럽다”고 겸손해 하던 박지훈은 올해 극장가 최고 흥행의 주인공이 됐다. 다음은 최근 서울 한 종로구 카페에서 만난 그와의 문답.



영화 ‘왕과 사는 남자’의 한 장면. 쇼박스 제공

-장항준 감독에게 작품 제안을 받고서 고민했다고 들었다. 무슨 이유로 고민했나.



“단종을 연기한다는 것 자체가 죄송스럽고, 마음이 무거웠어요. 제 연기에 대한 의심이 많은 편이라 스크린에 저의 감정을 고스란히 담아낼 수 있을지도 걱정됐죠. 부담감에 시달리고 있을 때 감독님 말씀에 용기를 얻었어요. 네 번째 미팅에서 감독님이 ‘지훈아, 단종은 너여야만 해’라고 얘기해주셨거든요. 그 말을 듣고 집에 가는 길에 ‘내가 해볼 수 있지 않을까. 감독님을 믿고 도전해 봐도 되지 않을까’ 생각하게 됐어요.”



-단종 역을 수락하고서 삶의 의지를 잃은 느낌을 표현하고자 15㎏이나 체중 감량을 했다고.



“감독님께 ‘하겠다’고 말씀드린 뒤 제가 첫 번째로 이뤄야 할 목표는 체중 감량이었어요. 대본 분석은 그다음 문제였죠(웃음). 단순한 피폐함을 넘어 피골이 상접한 느낌을 주고 싶었어요. 모든 의지를 잃어 아무것도 하기 싫은 듯한 사람처럼 보였으면 했어요. 그걸 표현하기 위해서 두 달 반 동안 사과 한 쪽만 먹으면서 버텼습니다. 입술도 목소리도 버석하게 말라 있었으면 해서 촬영할 때 물도 최대한 마시지 않았어요.”



영화 ‘왕과 사는 남자’의 한 장면. 쇼박스 제공

-박지훈이 연기한 단종은 기존 사극과 다른 모습이다. 장 감독은 단종을 유약하지 않고 강단 있고 영특한 인물로 표현하고 싶다고 얘기했는데.



“저도 대본을 읽으며 그 지점을 많이 느꼈어요. 감독님이 나약하지 않은 단종을 그리고 싶어 하신다는 것을요. 유배지 마을 사람들과 친분을 쌓으면서 점점 범의 눈이 돼가는 단종을 보며 ‘그래, 이분은 역시 왕이었지’ 하는 생각이 들었어요. 전통성을 지닌 단종이 왕위를 계속 이었다면 역사가 바뀌었을 수도 있지 않았을까 생각하기도 했어요.”



-눈빛 연기가 매우 인상적이다. 그렁그렁 눈물이 맺힌 단종의 눈 때문에 후반부 감정이 더욱 휘몰아친 것 같다. 깊은 눈빛을 표현하기 위해 신경 쓴 부분이 있다면.



“사실 특별히 신경 쓴 건 없어요. 인물에 몰입하니 자연스럽게 표현됐던 것 같아요. 대본을 보면서 슬픔의 감정을 디테일하게 잡아가는 과정이 있었어요. 단종의 슬픔 안에는 깊은 고독함이 담겨 있어야 한다고 생각했죠. 가족도 없이 홀로 유배를 떠나는 마음이 어땠을까. 세상과 단절돼 낭떠러지에 서 있는 듯한 무기력한 슬픔을 표현하려고 했어요.”



영화 ‘왕과 사는 남자’의 한 장면. 쇼박스 제공

-마을 촌장 엄흥도 역을 연기한 선배 유해진이 박지훈의 에너지에 놀랐다고 하더라.



“저 역시 선배님의 에너지에 매 순간 놀랐어요. 선배님이 주신 에너지를 받아서 잘 돌려드려야겠다는 생각밖에 없었어요. 선배님이 ‘연기는 기브 앤 테이크(주고받는 거)’라고 말씀해 주셔서 그걸 잘 지키려 했던 기억이 나요. 그 덕에 저희 둘의 에너지가 폭발하는 후반부 장면이 나올 수 있지 않았나 싶어 다행스럽고 감사한 마음입니다.”



-언급한 대로 단종과 엄흥도가 마지막으로 대면해 대화를 나누는 장면부터 거센 감정이 밀려든다. 유해진은 인터뷰 때 해당 장면 촬영 당시를 생각하며 눈시울을 붉히기도 했다.



“저도 그 마지막 신이 너무 기억에 남아요. 현장이 엄청 고요했어요. 그날따라 유해진 선배님이 저를 안 쳐다보시는 거예요. 바로 눈치를 챘죠. ‘나를 보면 감정이 깨지시겠구나.’ 방해되지 않도록 최대한 멀리서 인사드리고 대기했어요. 리허설이 시작되고 방문이 열리며 선배님이 딱 들어오시는데, 그 순간 울음이 터졌어요. 오랜만에 보는 아버지의 모습 같았거든요. 정말 가슴이 아플 정도로 눈물을 흘렸던 기억이 나요. 연기적으로는 선배님과 이런 호흡을 나눌 수 있다는 게 감격스러워 감정이 북받치기도 했어요. 배우로서 최고의 순간이었죠.”



영화 ‘왕과 사는 남자’의 한 장면. 쇼박스 제공

-아이돌 이미지가 강하지만 박지훈은 7세 때인 2006년 아역 배우로 먼저 데뷔했다. 처음 연기를 시작하게 된 계기에 대해 들려준다면.



“어렸을 때 TV를 보면서 ‘나도 저렇게 TV에 나오고 싶다’고 생각했어요. 그러고서 어머니께 말씀드려 연기 학원에 들어갔죠. 학원을 졸업하고 아역 생활을 시작했는데 연기가 너무 재미있는 거예요. 카메라 울렁증이 있는 친구들도 있었는데 저는 다행히 어릴 때부터 카메라와 친했어요. 작품을 찍으면서 새로운 사람들을 만나고 새로운 호흡을 배우는 것도 재미있었어요. 현장에 가는 게 그저 즐거웠죠.”



-2010년까지 아역 배우로 활동하다가 2017년 엠넷 서바이벌 오디션 ‘프로듀스 101’ 시즌2를 통해 워너원으로 가수 활동을 시작했다. 그 사이 공백 동안 어떻게 생활했나.



“중학교 때까지는 연기에 미쳐있었어요. 국립전통예술중학교에서 연기를 계속 배웠고 같은 과 친구들이랑 연극 작품을 올리기도 했죠. 우연한 계기로 팝핀에 빠지면서 춤을 시작하게 됐어요. 춤이랑 연기도 같이 할 수 있는 아이돌이 돼보자는 생각으로 고등학생 때부터 연습생 생활을 했어요.”



영화 ‘왕과 사는 남자’ 주연배우 박지훈. 쇼박스 제공

-아이돌 활동 무대를 보면 타고난 끼쟁이인 것 같더라. 본능적으로 카메라에 반응하나.



“네. 약간 타고난 게 있는 거 같아요. 카메라 앞에서 순간순간 나오는, 저 자신도 몰랐던 끼가 있더라고요(웃음). 제 MBTI가 워너원 때는 ENFP였다가 지금은 INFP로 바뀌었어요. 워너원 활동 때는 새로운 사람 만나는 걸 좋아했고 혼자 있는 걸 못 견뎠는데, 솔로 활동을 하다 보니 혼자 있는 시간이 좋아지고 그 소중함을 알게 됐어요. 자연스럽게 성격이 변하더라고요.”



-‘약한영웅’의 연시은도, ‘왕과 사는 남자’의 이홍위도 다소 진중하고 침잠해 있는 캐릭터다. 또래 젊은 배우들처럼 밝고 쾌활한 캐릭터를 연기하고 싶다는 갈증은 없나.



“생각해 보니 캐릭터들에 비슷한 면이 있네요. 한번은 이런 글을 본 적이 있어요. ‘얘는 되게 슬프고 혼자 동떨어져 있는 캐릭터가 잘 어울린다’고요. 그때 ‘내가 진짜 이런 캐릭터만 잘 어울릴까?’ 하는 궁금증이 들긴 했어요. 어떤 작품이든 도전해 보고 싶어요. 앞으로 더 다양한 역할을 경험해 보고 싶습니다.”



권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 디지털뉴스부 권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr 8285 응원 하기 좋은 생각이 좋은 곳으로 데려다줍니다. 스크린 데뷔작 ‘왕과 사는 남자’를 통해 박지훈(27)은 배우로서 오롯이 인정받았다. 관객 후기를 살펴보면 그를 향한 칭찬이 빠지지 않는다. 300만 관객이 그의 연기에 감탄했고, 공감했으며, 함께 울었다. 영화에서 그는 비운의 왕 단종 이홍위, 그 자체로 보였다. 처연히 젖은 눈에 담긴 깊은 슬픔이 보는 이에게도 고스란히 전해졌다.“내 마음속에 저장.” 아이돌 그룹 워너원의 ‘비주얼 센터’로서 필살의 애교를 날리던 모습이 흐릿해질 정도다. 타이틀롤을 맡아 연기력을 인정받은 ‘약한영웅’ 시리즈에 이은 또 한 편의 대표작이 탄생했다. ‘왕과 사는 남자’ 개봉 전 “첫 영화를 선보이는 것만으로 감사하고 영광스럽다”고 겸손해 하던 박지훈은 올해 극장가 최고 흥행의 주인공이 됐다. 다음은 최근 서울 한 종로구 카페에서 만난 그와의 문답.“단종을 연기한다는 것 자체가 죄송스럽고, 마음이 무거웠어요. 제 연기에 대한 의심이 많은 편이라 스크린에 저의 감정을 고스란히 담아낼 수 있을지도 걱정됐죠. 부담감에 시달리고 있을 때 감독님 말씀에 용기를 얻었어요. 네 번째 미팅에서 감독님이 ‘지훈아, 단종은 너여야만 해’라고 얘기해주셨거든요. 그 말을 듣고 집에 가는 길에 ‘내가 해볼 수 있지 않을까. 감독님을 믿고 도전해 봐도 되지 않을까’ 생각하게 됐어요.”“감독님께 ‘하겠다’고 말씀드린 뒤 제가 첫 번째로 이뤄야 할 목표는 체중 감량이었어요. 대본 분석은 그다음 문제였죠(웃음). 단순한 피폐함을 넘어 피골이 상접한 느낌을 주고 싶었어요. 모든 의지를 잃어 아무것도 하기 싫은 듯한 사람처럼 보였으면 했어요. 그걸 표현하기 위해서 두 달 반 동안 사과 한 쪽만 먹으면서 버텼습니다. 입술도 목소리도 버석하게 말라 있었으면 해서 촬영할 때 물도 최대한 마시지 않았어요.”“저도 대본을 읽으며 그 지점을 많이 느꼈어요. 감독님이 나약하지 않은 단종을 그리고 싶어 하신다는 것을요. 유배지 마을 사람들과 친분을 쌓으면서 점점 범의 눈이 돼가는 단종을 보며 ‘그래, 이분은 역시 왕이었지’ 하는 생각이 들었어요. 전통성을 지닌 단종이 왕위를 계속 이었다면 역사가 바뀌었을 수도 있지 않았을까 생각하기도 했어요.”“사실 특별히 신경 쓴 건 없어요. 인물에 몰입하니 자연스럽게 표현됐던 것 같아요. 대본을 보면서 슬픔의 감정을 디테일하게 잡아가는 과정이 있었어요. 단종의 슬픔 안에는 깊은 고독함이 담겨 있어야 한다고 생각했죠. 가족도 없이 홀로 유배를 떠나는 마음이 어땠을까. 세상과 단절돼 낭떠러지에 서 있는 듯한 무기력한 슬픔을 표현하려고 했어요.”“저 역시 선배님의 에너지에 매 순간 놀랐어요. 선배님이 주신 에너지를 받아서 잘 돌려드려야겠다는 생각밖에 없었어요. 선배님이 ‘연기는 기브 앤 테이크(주고받는 거)’라고 말씀해 주셔서 그걸 잘 지키려 했던 기억이 나요. 그 덕에 저희 둘의 에너지가 폭발하는 후반부 장면이 나올 수 있지 않았나 싶어 다행스럽고 감사한 마음입니다.”“저도 그 마지막 신이 너무 기억에 남아요. 현장이 엄청 고요했어요. 그날따라 유해진 선배님이 저를 안 쳐다보시는 거예요. 바로 눈치를 챘죠. ‘나를 보면 감정이 깨지시겠구나.’ 방해되지 않도록 최대한 멀리서 인사드리고 대기했어요. 리허설이 시작되고 방문이 열리며 선배님이 딱 들어오시는데, 그 순간 울음이 터졌어요. 오랜만에 보는 아버지의 모습 같았거든요. 정말 가슴이 아플 정도로 눈물을 흘렸던 기억이 나요. 연기적으로는 선배님과 이런 호흡을 나눌 수 있다는 게 감격스러워 감정이 북받치기도 했어요. 배우로서 최고의 순간이었죠.”“어렸을 때 TV를 보면서 ‘나도 저렇게 TV에 나오고 싶다’고 생각했어요. 그러고서 어머니께 말씀드려 연기 학원에 들어갔죠. 학원을 졸업하고 아역 생활을 시작했는데 연기가 너무 재미있는 거예요. 카메라 울렁증이 있는 친구들도 있었는데 저는 다행히 어릴 때부터 카메라와 친했어요. 작품을 찍으면서 새로운 사람들을 만나고 새로운 호흡을 배우는 것도 재미있었어요. 현장에 가는 게 그저 즐거웠죠.”“중학교 때까지는 연기에 미쳐있었어요. 국립전통예술중학교에서 연기를 계속 배웠고 같은 과 친구들이랑 연극 작품을 올리기도 했죠. 우연한 계기로 팝핀에 빠지면서 춤을 시작하게 됐어요. 춤이랑 연기도 같이 할 수 있는 아이돌이 돼보자는 생각으로 고등학생 때부터 연습생 생활을 했어요.”“네. 약간 타고난 게 있는 거 같아요. 카메라 앞에서 순간순간 나오는, 저 자신도 몰랐던 끼가 있더라고요(웃음). 제 MBTI가 워너원 때는 ENFP였다가 지금은 INFP로 바뀌었어요. 워너원 활동 때는 새로운 사람 만나는 걸 좋아했고 혼자 있는 걸 못 견뎠는데, 솔로 활동을 하다 보니 혼자 있는 시간이 좋아지고 그 소중함을 알게 됐어요. 자연스럽게 성격이 변하더라고요.”“생각해 보니 캐릭터들에 비슷한 면이 있네요. 한번은 이런 글을 본 적이 있어요. ‘얘는 되게 슬프고 혼자 동떨어져 있는 캐릭터가 잘 어울린다’고요. 그때 ‘내가 진짜 이런 캐릭터만 잘 어울릴까?’ 하는 궁금증이 들긴 했어요. 어떤 작품이든 도전해 보고 싶어요. 앞으로 더 다양한 역할을 경험해 보고 싶습니다.”권남영 기자 kwonny@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지