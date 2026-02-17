서양 연극을 한국적으로…연극계 전설 김정옥 연출가 별세
서양 공연인 연극에 한국의 전통 요소를 가미해 새 영역을 확장한 연극 연출가 김정옥씨가 17일 별세했다. 향년 94세.
광주에서 태어난 고인은 서울대 불문과를 졸업하고 프랑스 소르본대에서 불문학과 영화학을 공부했다. 유학 시절 프랑스에 온 유치진(1905~1974)의 영향을 받아 연극으로 방향을 돌렸고, 유치진이 1957년 유네스코 국제극예술협회(ITI) 본부를 방문해서 한국 가입 의사를 표명할 때 도왔다.
1959년 귀국해 중앙대 연극영화학과 전임강사가 되면서 본격적으로 연극인의 길을 걸었다. 중앙대에 있으면서 지도한 이대 연극반 학생들과 1961년 연극 ‘리시스트라다’를 올리며 연극 연출을 시작했다. 1962년 드라마센터 개관 공연 ‘햄릿’ 조연출을 거쳐 1963년 민중극장 창립 공연 ‘달걀’과 두 번째 작품 ‘대머리 여가수’를 연출했다. 박근형, 오현주, 김혜자, 추송웅, 박정자, 김무생, 권성덕, 김정, 구문회 등이 출연했다.
1966년 극단 자유를 창립한 뒤 ‘따라지의 향연’(1966) 등을 선보였다. 희극성과 연극성을 강조한 무대미학 개발에 앞장섰고, 창작극 연출을 통해 한국적 전통을 가미하고 재창조하는 다양한 실험적 무대를 펼쳤다. ‘무엇이 될고하니’(1978)부터 한국의 전통연희와 굿 형식을 연극에 수용하기 시작했다. ‘피의 결혼’(1984) ‘바람은 불어도 꽃은 피네’(1984) 등을 통해 연극을 ‘서양적인 것에서 동양적인 것으로, 이국적인 것에서 한국적인 것으로’ 만들어냈다는 평가를 받았다.
60여년 동안 국내외 200여편을 연출하며 한국 연극계의 전설로 자리매김했다. 1991년 대한민국예술원 회원이 됐다. 1995년 6월 아시아인으론 처음으로 ITI 회장이 된 뒤 3연임했고 명예회장으로 추대됐다. 저서 ‘나, 살아남은 자의 증언’(2020) ‘나의 연출 작업, 체험적 연출론’(2020)을 펴냈으며, 2004년 얼굴박물관을 개관했다.
빈소는 서울성모병원 장례식장 14호실에 마련됐다. 발인 20일 오전 7시30분.
