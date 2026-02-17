시사 전체기사

李대통령 “제대로 된 세상 만드는 게 내 소원”…설 인사

입력:2026-02-17 15:12
이재명 대통령. 청와대통신사진기자단, 연합뉴스

이재명 대통령은 설날인 17일 “제가 살아온 어둡고 헝클어진 세상을 누구에게도 물려주지 않고, 모든 사람이 불의와 부당함에 고통받지 않으며, 누구도 부당하게 남의 것을 빼앗지 못하는 제대로 된 세상을 만드는 것이 저의 간절한 소원”이라고 말했다.

이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 “사랑하는 국민 여러분, 새해에 모두 소원성취하기를 바란다. 저에게도 소원이 있었다”며 이같이 적었다.

이 대통령은 “저는 대통령이 되려고 된 것이 아니다. 대통령의 권한으로 하고 싶은 일이 있었기 때문”이라며 “20년 전 성남시장에 출마하면서도 ‘권력이 아닌 일할 수 있는 권한이 필요합니다’라고 엎드려 절하며 호소했다”고 돌이켰다.

이어 “이제 대한민국을 바꿀 기회가 왔다. 오직 하나의 소원을 안고 무수한 죽음의 고개를 넘으며 여기까지 왔는데 그 절실한 일을 왜 하지 않겠느냐”며 “국민의 은혜로 소원을 이뤘으니 이제 전력 질주만 남았다”고 했다.

이 대통령은 “부동산 공화국을 극복하는 것이든, 안전하고 평화로운 나라를 만드는 것이든, 공정하고 합리적인 세상을 만드는 것이든, 성장·발전하는 나라를 만드는 것이든 두려움을 모두 떨쳐내고 촌음까지 아껴 사력을 다하겠다”고 강조했다.

그는 “존경하는 국민 여러분, 서로 굳게 손잡고 모두가 함께 행복한 나라를 함께 만들어 가시지요. 고맙습니다. 사랑합니다”라고 글을 맺었다.

권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr

권남영 기자
디지털뉴스부
권남영 기자
