전북 순천완주고속도로 7중 추돌…3명 중경상
전북 완주군 순천완주고속도로 상행선 터널에서 차량 7대가 잇따라 추돌해 3명이 중경상을 입었다.
17일 전북소방본부와 경찰에 따르면 이날 오전 10시16분쯤 완주군 상관면 순천완주고속도로 상행선 용암3터널에서 고속버스와 승용차 등 차량 7대가 연쇄 추돌했다.
이 사고로 그랜저 운전자 A씨(50대)와 동승자 B씨(50대·여)가 중상을 입어 각각 병원으로 이송됐다. 또 다른 승용차 탑승자 C씨(10대)도 타박상을 입어 치료를 받고 있다.
경찰은 앞서 1차 사고로 차량들이 서행하던 중 뒤따르던 고속버스가 이를 인지하지 못해 앞차를 들이받으면서 연쇄 추돌이 발생한 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
사고 수습 과정에서 해당 구간은 2시간가량 극심한 정체를 빚었다.
완주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
