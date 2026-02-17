시사 전체기사

“부산→서울 10시간 걸린다”… 설날 고속도로 정체 극심

입력:2026-02-17 12:42
공유하기
글자 크기 조정
설 연휴인 지난 15일 경부고속도로 서울 잠원 IC 인근. 연합뉴스

설날인 17일 귀경 행렬이 이어지며 서울로 향하는 고속도로 곳곳에서 정체가 빚어지고 있다.

한국도로공사에 따르면 이날 정오 기준으로 각 도시에서 서울 요금소까지 걸리는 최대 예상 시간은 부산 10시간, 울산 9시간 40분, 대구 9시간, 목포 9시간20분, 광주 8시간50분, 대전 4시간40분이다.

반대로 서울에서 각 도시까지는 부산 7시간, 울산 6시간40분, 대구 6시간, 목포 4시간40분, 광주 4시간30분, 강릉 3시간10분, 대전 3시간10분이다.

경부고속도로 서울 방향은 양산 분기점~양산 부근 6㎞, 금호 분기점~칠곡 분기점 5㎞, 대전∼죽암 휴게소 15㎞, 청주~청주 휴게소 14㎞, 천안 입장거봉포도 휴게소~안성 휴게소 15㎞ 등 여러 구간에서 정체 상태다.

부산 방향도 신갈 분기점 부근~수원 3㎞, 망향휴게소~천안 부근 4㎞, 독립기념관~천안 호두휴게소 부근 7㎞, 대전 부근~비룡 분기점 3㎞ 등에서 차량이 거북이걸음 중이다.

서해안고속도로는 서울 방향 일로 부근~몽탄 3터널 부근 8㎞와 당진 분기점 부근~서평택 부근 31㎞, 목포 방향의 경우 조남 분기점~순산터널 부근 6㎞와 비봉 부근~화성 휴게소 부근 9㎞ 구간이 정체돼 있다.

중부내륙고속도로도 서울 방향인 감곡 부근~여주 분기점 10㎞, 칠원 요금소~남지 부근 15㎞ 등 여러 구간에서 차량 흐름이 원활하지 못하다.

공사는 이날 전국에서 차량 615만대가 이동할 것으로 예상했다. 오후 3~4시쯤 귀경길 정체가 극심하겠으며, 늦으면 다음 날 오전 3~4시쯤 해소될 것으로 전망된다. 귀성길은 오후 1시부터 2시 사이 가장 혼잡하고 오후 8~9시 해소될 전망이다.

권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
권남영 기자
디지털뉴스부
권남영 기자
8284
하지 않으면 아무것도 시작되지 않는다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
설 연휴 원주 하천서 60대 감전사…‘전기 어획 도구’ 발견
‘최진실 딸’ 최준희 “저 시집갑니다”…母 그리움 전하기도
장동혁 “李대통령 ‘다주택자 사회악’ 갈라치기…하수 정치”
보유세 올리려 공시가격 올리면 지역 건보료도↑… 모의계산 해보니
“中아킬레스건은 해안 밀집한 원전 100기…파괴시 영구적 재앙”
컬링 한일전에 일장기 10초 송출…JTBC “제작진 과실” 사과
나란히 옥중 명절 맞는 尹부부 …설 당일 ‘이것’ 먹는다
“놀란 모습이 재밌어서” 14세 유인 심야 산속에 버린 30대 구속
국민일보 신문구독