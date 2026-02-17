“부산→서울 10시간 걸린다”… 설날 고속도로 정체 극심
설날인 17일 귀경 행렬이 이어지며 서울로 향하는 고속도로 곳곳에서 정체가 빚어지고 있다.
한국도로공사에 따르면 이날 정오 기준으로 각 도시에서 서울 요금소까지 걸리는 최대 예상 시간은 부산 10시간, 울산 9시간 40분, 대구 9시간, 목포 9시간20분, 광주 8시간50분, 대전 4시간40분이다.
반대로 서울에서 각 도시까지는 부산 7시간, 울산 6시간40분, 대구 6시간, 목포 4시간40분, 광주 4시간30분, 강릉 3시간10분, 대전 3시간10분이다.
경부고속도로 서울 방향은 양산 분기점~양산 부근 6㎞, 금호 분기점~칠곡 분기점 5㎞, 대전∼죽암 휴게소 15㎞, 청주~청주 휴게소 14㎞, 천안 입장거봉포도 휴게소~안성 휴게소 15㎞ 등 여러 구간에서 정체 상태다.
부산 방향도 신갈 분기점 부근~수원 3㎞, 망향휴게소~천안 부근 4㎞, 독립기념관~천안 호두휴게소 부근 7㎞, 대전 부근~비룡 분기점 3㎞ 등에서 차량이 거북이걸음 중이다.
서해안고속도로는 서울 방향 일로 부근~몽탄 3터널 부근 8㎞와 당진 분기점 부근~서평택 부근 31㎞, 목포 방향의 경우 조남 분기점~순산터널 부근 6㎞와 비봉 부근~화성 휴게소 부근 9㎞ 구간이 정체돼 있다.
중부내륙고속도로도 서울 방향인 감곡 부근~여주 분기점 10㎞, 칠원 요금소~남지 부근 15㎞ 등 여러 구간에서 차량 흐름이 원활하지 못하다.
공사는 이날 전국에서 차량 615만대가 이동할 것으로 예상했다. 오후 3~4시쯤 귀경길 정체가 극심하겠으며, 늦으면 다음 날 오전 3~4시쯤 해소될 것으로 전망된다. 귀성길은 오후 1시부터 2시 사이 가장 혼잡하고 오후 8~9시 해소될 전망이다.
