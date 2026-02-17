‘최진실 딸’ 최준희 “저 시집갑니다”…母 그리움 전하기도
배우 고(故) 최진실의 딸인 인플루언서 최준희(23)가 비연예인 연인과의 결혼을 발표했다.
최준희는 16일 인스타그램에 “저 시집 갑니다”라며 “저에게 가족은 늘 쉽지 않은 단어였다. 우울하기만 했던 유년기를 지나면서 언젠가는 따뜻한 내 울타리를 만들고 싶다고 마음속으로 오래 다짐해 왔다”고 밝혔다.
그는 “이제는 누군가의 딸로서가 아니라 한 사람의 아내로서, 그리고 앞으로 만들어갈 저만의 새로운 가족으로서 더 단단하고 따뜻한 삶을 살아가 보려 한다”고 말했다.
이어 “갑작스러운 소식에도 따뜻한 축복과 응원을 보내주신 모든 분 정말 감사하다”며 “앞으로의 제 앞날은 제가 직접 더 따뜻하게 가꾸어 갈 것”이라고 덧붙였다.
앞서 최준희가 11세 연상 회사원과 오는 5월 서울 모처에서 결혼식을 올린다는 소식이 언론 보도를 통해 전해졌다. 최준희는 “예비 신랑이 일반인이라 조심스럽다”며 “부디 확인되지 않은 이야기나 억측은 자제해주시길 부탁드린다”고 했다.
최준희는 남자친구와 함께 최진실의 묘소를 찾은 사진을 공개하기도 했다. 그는 “엄마 보고 싶다고 할 때마다 바로 양평으로 출발해 주는 예비신랑. 눈물 날 만큼 고맙고 미안하다”고 적었다.
설날인 17일 올린 게시물에서도 모친에 대한 그리움을 드러냈다. 최준희는 명절 밥상 사진을 올리며 “설날 쉽지 않네요. 할미 밥 최고”라고 썼다. 이어 과거 최진실이 출연한 영화 ‘마누라 죽이기’(1994) 포스터를 게시했다.
2003년생인 최준희는 고 최진실과 프로 야구 선수였던 고(故) 조성민의 딸이다. 오빠 최환희는 래퍼로 활동 중이다.
권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사