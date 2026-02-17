김시우, 제네시스 인비테이셔널 1,2라운드서 셰플러와 ‘맞짱’

김시우. 로이터연합뉴스

상위 랭커 72명만 출전하는 이 대회에서 김시우가 셰플러, 쇼플리와 한 조로 묶인 것은 올 시즌 가파른 상승세가 반영된 결과다.

타이거 우즈 재단이 주최하는 이 대회는 지난해 대회장 인근 산불 피해로 인해 토리 파인스 골프코스에서 개최됐고, 올해 다시 리비에라CC로 돌아왔다.