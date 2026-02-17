김시우, 제네시스 인비테이셔널 1,2라운드서 셰플러와 ‘맞짱’
‘상승세’의 김시우(30·CJ)가 미국프로골프(PGA)투어 제네시스 인비테이셔널(총상금 2000만달러) 1, 2라운드에서 남자 골프 세계 랭킹 1위 스코티 셰플러(미국)와 동반 플레이를 벌인다.
PGA투어가 17일 인터넷 홈페이지를 통해 발표한 제네시스 인비테이셔널 1, 2라운드 주요 조 편성에 따르면 김시우는 셰플러, 잰더 쇼플리(미국)와 함께 1, 2라운드에서 동반 플레이를 펼친다.
19일부터 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 리비에라CC(파71·7383야드)에서 열리는 이 대회는 PGA투어 시그니처 이벤트 시즌 두 번째 대회다.
상위 랭커 72명만 출전하는 이 대회에서 김시우가 셰플러, 쇼플리와 한 조로 묶인 것은 올 시즌 가파른 상승세가 반영된 결과다.
김시우는 올 시즌 PGA 투어 5개 대회에서 준우승 1회, 3위 1회 등 ‘톱10’에 3차례나 입상하면서 페덱스컵 순위 7위, 상금 9위에 올라 있다.
타이거 우즈 재단이 주최하는 이 대회는 지난해 대회장 인근 산불 피해로 인해 토리 파인스 골프코스에서 개최됐고, 올해 다시 리비에라CC로 돌아왔다.
올해 세계 랭킹 10위 이내, 페덱스컵 10위 이내 선수들이 모두 출전한다. 다만 대회 호스트인 타이거 우즈(미국)는 작년에 이어 올해도 불참한다.
올 시즌 1승이 있는 셰플러는 최근 19개 대회 연속 ‘톱10’, 9개 대회 연속 ‘톱4’ 기록에 도전한다.
한국 선수로는 김시우 외에 김주형(24·나이키)이 초청 선수 자격으로 출전한다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
