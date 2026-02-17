고액자산가 올해 국장 매수액 절반은 ‘삼전닉스’
올해 들어 고액 자산가들이 가장 많이 담은 국내 주식 종목은 삼성전자와 하이닉스로, 둘의 비중은 전체의 절반에 육박했다.
해외 종목은 알파벳이 가장 많았다.
17일 KB증권에 따르면 올 들어 지난 9일까지 증권사 계좌 평균 잔액이 10억원 이상인 고액 자산가들이 국내 주식 가운데 가장 많이 순매수한 종목은 삼성전자로 1위를 차지했다. 국내 주식 전체 순매수액의 29.1%를 차지했다.
2위는 SK하이닉스(18.1%)로 반도체 ‘투톱’ 비중이 전체의 절반에 육박했다.
지난 달 CES 2026에서 차세대 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’를 공개하며 주가가 치솟은 3위 현대차(9.9%)를 비롯해 두산에너빌리티(4.9%), NAVER(3.4%), 알테오젠(2.6%), 삼성SDI(2.6%), POSCO홀딩스(2.1%) 등이 뒤를 이었다.
정부의 코스닥 활성화 정책 기대감이 높아지면서 코스닥 시장 반등에 베팅하는 KODEX 코스닥150(2.5%), KODEX 코스닥150 레버리지(2.2%) 등도 매집했다.
해외 주식 중에서는 알파벳 A(7.2%)가 순매수 1위를 기록했다. 워렌 버핏 회장이 이끄는 버크셔 해서웨이가 구글의 모기업인 알파벳 주식을 대거 매입하며 상위 10대 보유 주식 목록에 추가했다는 소식이 영향을 미친 것으로 풀이된다.
최근 인공지능(AI) 산업 우려가 불거지며 하락했던 마이크론 테크놀로지(7.1%), 테슬라(5.9%), 샌디스크(5.3%), 엔비디아(2.9%) 등 기술주도 사들였다.
은 가격이 상승하면 수익을 얻는 ‘iShares Silver Trust’ ETF(2.2%)도 순매수 상위 10개 종목에 이름을 올렸다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사