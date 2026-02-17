이 대통령, 설 명절 메시지 “따뜻한 연대와 신뢰로 함께 나아가자”
이재명 대통령은 설 명절을 맞아 17일 국민에게 감사와 연대의 메시지를 전하며 “국민께서 원하는 대한민국의 모습을 이정표 삼아 흔들림 없이 걸어가겠다”고 밝혔다.
이 대통령은 설 명절 인사를 통해 “설 명절을 맞아 오랜만에 가족들과 함께 즐거운 시간을 보내고 계신지요”라고 운을 뗀 뒤, “지난 한 해 국민 여러분께서 힘을 모아주신 덕분에 모든 것들이 예상보다 빠르게 제자리를 찾아가고 있다”고 평가했다.
이어 “거리에서, 가정에서, 일터에서 이 나라를 지켜내주신 모든 주권자 국민 여러분께 깊이 감사드린다”며 국민에게 감사의 뜻을 전했다.
이 대통령은 국민 통합의 중요성도 강조했다. 그는 “서로 다른 자리에서 서로 다른 모습으로 살아가는 우리들이기에 세상을 바라보는 시선과 생각은 다를 수 있다”면서도 “우리 아이들이 더 나은 환경에서 자라기를 바라는 마음, 가족과 이웃의 건강을 바라는 마음은 모두 같을 것”이라고 말했다. 또한, 청년과 어르신을 비롯한 모든 세대가 함께 희망을 만들어가야 한다고 강조했다.
특히 이 대통령은 “병오년 설 명절 아침, 모든 국민을 아우르고 섬기는 ‘모두의 대통령’으로서 다짐의 말씀을 드린다”며 국정 운영에 대한 책임과 의지를 밝혔다. 이어 “국민께서 원하는 대한민국의 모습을 이정표로 삼아 한 걸음 한 걸음 흔들림 없이 나아가겠다”고 말했다.
아울러 “지난 한 해 서로를 격려하며 어려움을 이겨낸 것처럼, 새해에도 우리 사회가 따뜻한 연대와 신뢰 위에서 함께 나아가길 소망한다”며 “올해도 모든 국민의 가정에 건강과 행복이 가득하기를 기원한다”고 덧붙였다. (사진=청와대 제공)
김지훈 기자 dak@kmib.co.kr
