영화 ‘대부’의 변호사…할리우드 명배우 로버트 듀발 별세
영화 ‘대부’ 시리즈와 ‘지옥의 묵시록’ 등에 출연한 미국 배우 로버트 듀발이 별세했다. 향년 95세.
고인의 배우자 루치아나 듀발은 16일(현지시간) 페이스북에 “어제 나의 사랑하는 남편이자 소중한 친구, 우리 시대 위대한 배우 중 한 사람과 작별을 고했다”며 “로버트가 자택에서 사랑하는 사람들에 둘러싸인 채 평화롭게 세상을 떠났다”고 밝혔다.
그는 “여러 역할을 맡을 때마다 로버트는 캐릭터에 모든 것을 쏟아부었다”며 “세상 사람들에게 그는 아카데미상 수상 배우이자 감독, 이야기꾼이었지만 나에게는 그저 모든 것이었다”고 애도했다. 구체적인 사인은 공개하지 않았다.
1931년 샌디에이고에서 태어난 듀발은 고등학교 졸업 후 대학에서 연극을 전공했다. 한국 전쟁 등에서 군 복무를 마친 뒤 뉴욕으로 이주해 게이트웨이 플레이 하우스에서 연극 배우 활동을 시작했다.
첫 영화 출연작은 1962년 ‘앵무새 죽이기’였다. 1970년대 영화 ‘대부’ 시리즈에서 마피아 가문의 변호사 톰 헤이건 역을 맡아 전 세계적으로 얼굴을 알렸다. ‘지옥의 묵시록’에서는 빌 킬고어 중령 역으로 깊은 인상을 남겼다. ‘위대한 산티니’ ‘딥 임팩트’ 등에도 출연했다.
7차례 아카데미상 후보에 올랐으며, 알코올 중독 가수를 연기한 ‘텐더 머시스’로 아카데미 남우주연상을 거머쥐었다. 서부극 ‘브로큰 트레일’로 에미상을 수상했다. 2005년 미국 국가예술훈장을 받았다.
