피겨할 뻔했던 쇼트트랙 차세대 에이스, 또 넘어지고 일어섰다
한국 쇼트트랙의 차세대 에이스 김길리(성남시청)는 생애 첫 올림픽 무대에서 동메달을 차지하며 시상대에 올라섰다. 대회 내내 잦은 충돌로 좌절할 법한 순간이 반복됐지만 레이스가 끝나는 순간까지 혼신의 힘을 다해 아름다운 질주를 완성했다. 원래 피겨스케이팅을 배우려다가 쇼트트랙 선수의 길로 접어든 소녀 김길리는 한국 쇼트트랙의 미래를 책임질 간판스타로 성장했다.
김길리는 어린 시절부터 운동하는 걸 좋아했다. 종목을 가리지 않았다. 태권도와 발레, 축구, 야구 등 다양한 종목을 즐겼다. 일곱 살 무렵에는 피겨를 배우려고 했다. 2010 밴쿠버 동계올림픽에서 금메달을 딴 ‘피겨 여왕’ 김연아(은퇴)의 경기를 보고 나서였다.
피겨 강습을 받는 줄 알고 따라간 곳에서 쇼트트랙 강습이 열렸다. 집 주변에 마땅한 피겨 강습 프로그램이 없었다. 알고 보니 김길리의 어머니가 같은 빙상 종목인 쇼트트랙 여름 특강을 등록했다.
운동에 소질이 있었던 터라 쇼트트랙에도 곧 재미를 붙였다. 김길리는 “경쟁자를 추월하고, 온몸으로 빠른 속도를 느끼는 게 즐거웠다”고 말했다. 그는 생활체육대회에서 1위를 차지한 것을 계기로 선수의 길로 접어들었다.
주니어 시절 압도적 실력을 뽐냈던 김길리는 시니어 데뷔 후에도 가파른 성장을 이어왔다. 2022-2023시즌 월드컵 여자부 종합 랭킹 4위에 오르더니 2023~2024시즌 1위로 종합 우승자에게 주어지는 크리스털 글러브를 차지했다. 지난해 5월에는 국가대표 선발전 1위에 오르며 올림픽 출전권을 따냈다.
평생 기다려왔던 꿈의 무대. 시작은 그리 화려하지 않았다. 김길리는 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 첫 메달이 걸린 혼성 2000m 계주 준결승에서 첫 번째 위기를 맞았다. 앞서 달리다 넘어진 커린 스토더드(미국)를 피하지 못하고 부딪쳤다. 큰 부상은 피했다. 어쩔 수 없는 상황이었지만 같이 뛴 동료들에게 미안함이 컸다.
16일(현지시간) 펼쳐진 여자 1000m 준결승에서는 뒤따르던 하너 데스멋(벨기에)의 다리를 잡는 반칙에 희생양이 됐다. 뒤늦게 결승선을 통과한 김길리는 어드밴스를 받아 극적으로 결승에 진출했다. 결승에선 잔드라 벨제부르(네덜란드), 코트니 사로(캐나다) 등 정상급 스타들과 만났다.
김길리는 레이스 초반 가장 뒤로 밀렸지만 4바퀴를 남기고 순위를 끌어올렸다. 2바퀴를 남겨두고 과감하게 인코스로 파고들었다. 잠시 선두까지 올라섰던 그는 3위로 경기를 마쳤다. 추월을 마친 뒤 꾸준한 스케이팅을 유지하는 자신의 강점을 올림픽 무대에서도 보여줬다.
김길리는 1분28초614의 기록으로 동메달을 손에 쥐었다. 그는 “최대한 안 넘어지고 제 자리를 지키려고 했다”고 말했다. 단순히 메달만 얻은 게 아니었다. 자신감도 함께 얻었다. 올림픽이 주는 부담감과 압박감도 조금은 덜어냈다.
김길리는 “남은 여자 3000m 계주와 1500m에서도 잘하고 싶다는 마음이 커졌다”며 “이제 그냥 열심히 달리기만 하면 될 것 같다”고 말했다. 김길리의 별명은 ‘람보르길리’다. 슈퍼카 브랜드인 람보르기니에 빗대어 팬들이 붙여줬다. 차세대 에이스의 첫 번째 올림픽은 아직 끝나지 않았다. 김길리는 남은 경기에서 메달 추가 사냥을 위한 고속 질주에 나선다.
