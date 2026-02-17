1926년, 100년전 한국 근대예술의 분기점이 된 해

윤심덕의 ‘사의 찬미’, 대중가요의 시작

나운규의 ‘아리랑’, 민족영화의 출발점

이시이 바쿠의 경성 공연, 신무용 등장

윤심덕(왼쪽부터), 나운규 그리고 이시이 바쿠. (c)위키피디아 커먼즈

“광막한 광야를 달리는 인생아/ 너의 가는 곳 그 어디이냐/ 쓸쓸한 세상 험악한 고해(苦海)에/ 너는 무엇을 찾으려 하느냐(후략)”



이 노래는 루마니아 작곡가 이오시프 이바노비치의 ‘다뉴브강의 잔물결’에 윤심덕이 한국어 가사를 붙인 것이다. 윤심덕은 근대적 의미의 첫 한국 소프라노다. 조선총독부 관비 유학생으로 일본 도쿄음악학교에서 공부했지만, 성악으로는 생계유지가 어렵자 대중가요를 부르게 됐다. 1926년 7월 말 일본 오사카의 닛토 레코드 회사에서 ‘사의 찬미’를 포함한 26곡을 녹음한 윤심덕은 8월 3일 귀국 길에 연인인 극작가 겸 연출가 김우진과 현해탄에서 투신했다.



윤심덕의 ‘사의 찬미’ 음반과 가사지.

두 사람은 1921년 도쿄 유학생들의 연극연구단체 동우회의 국내 순회공연 중 처음 만났다. 당시 김우진이 연출을 맡고, 윤심덕은 연극 막간에 독창을 했다. 김우진이 유부남이었지만, 두 사람은 이후 사랑에 빠진 것으로 알려졌다. 두 사람의 동반 자살은 큰 화제가 됐고, 원래 예정에 없다가 윤심덕의 제안으로 녹음한 ‘사의 찬미’가 폭발적인 인기를 끌었다.



당시 조선에 축음기가 2000대가 채 되지 않았지만, 윤심덕의 음반이 10만장 가까이 팔리며 축음기 보급에 결정적 역할을 했다. 민요가수 박채선과 이류색이 발표한 1921년 ‘희망가’가 1930년대에 크게 유행했기 때문에 ‘사의 찬미’가 첫 대중가요로 간주되기도 한다.



윤심덕과 김우진의 투신이 보도된 1926년 신문

지금으로부터 100년 전인 1926년은 조선 음반 시장을 본격적으로 여는 ‘사의 찬미’ 발매를 비롯해 한국 예술사의 분수령이 되는 중요한 사건들이 다수 일어났다. 영화계에서는 나운규가 각본, 감독, 제작, 주연(최영진 역)을 1인 4역으로 맡아 탄생시킨 흑백 무성영화 ‘아리랑’이 1926년 10월 단성사에서 개봉해 폭발적 인기를 끌었다. 이 작품은 만세운동에 가담했다가 고문으로 미쳐버린 주인공 영진이 친일 악덕 마름의 횡포를 목격하고, 동생을 겁탈하려던 마름의 아들을 살해한 뒤 순사들에게 잡혀가는 이야기를 담았다.



800여명의 엑스트라를 동원하여 3개월 만에 완성된 ‘아리랑’은 1910년대부터 서울 충무로에서 요도야(淀屋)라는 모자점을 경영하고 있던 일본인 요도 도라조가 설립한 조선키네마프로덕션이 ‘농중조’(1926)에 이어 두 번째 제작한 영화다. 조선인의 민족의식과 항일정신을 자극하는 한편 단순한 신파극에 머물러 있던 조선 영화의 패러다임을 바꿨다.



나운규 각본, 감독, 제작, 주연 ‘아리랑’. (c)한국영상자료원

흔히 한국 영화사의 시작은 1919년 10월 단성사에서 공개되고 김도산이 극본·연출한 연쇄극 ‘의리적 구토’가 꼽힌다. 연쇄극은 연극 무대에서 배우들의 연기와 영화의 스크린 영사를 결합한 공연 양식이다. 완전한 극영화는 아니었지만 ‘의리적 구토’는 조선인들이 영화 매체를 지향한 출발점이다. 조선인 신파 극단의 연쇄극은 1922년까지 유행하다가 1923년 ‘월하의 맹서’부터 무성 극영화의 시대가 시작됐다. 이 작품은 조선총독부가 저축장려를 위해 제작비를 댔지만, 모든 제작과정을 조선인이 맡았다. 이후 무성 극영화는 1926년 3월 개봉된 ‘장한몽’(이수일과 심순애)처럼 신파극 기반의 영화들이 대중적 인기를 누렸다.



비록 변사의 해설에 의존해야 하는 무성영화지만 ‘아리랑’은 당시의 한국영화 수준으로 볼 때 파격적인 작품이었다. 특히 “아리랑 아리랑 아라리요. 아리랑 고개를 넘어간다. 나를 버리고 가시는 님은 십 리도 못가서 발병 난다”는 가사가 들어간 주제가 ‘아리랑’은 전국적인 애창곡이 된 것을 넘어 당대에 불리던 잡가 아리랑이나 유행가요와 구별되는 ‘민족의 노래’가 됐다.



영화 ‘아리랑’의 신문 광고.

1926년은 식민지라는 열악한 환경 속에서도 근대적 예술 양식과 민족적 정서가 혼재되어 폭발적으로 분출된 시기였다. 일제가 3.1 운동 이후 1920년대 문화통치를 표방하면서 언론, 출판, 집회의 자유를 일부 허용했다. 이 시기에 문학에서는 근대적 작가층이 확대되며 사실주의 단편소설, 낭만주의 시, 계급문학(KAPF) 등이 공존하며 발전했다. 그리고 미술에서는 일본 유학파 서양화가들을 중심으로 근대적 화풍이 꽃피기 시작했다.



다른 장르에 비해 늦었지만 1926년은 한국 무용의 역사에서 근대적 형태의 새로운 춤인 ‘신무용’이 등장한 해다. 1926년 3월 일본 현대무용의 선구자인 이시이 바쿠의 경성 공연은 전통춤에서 근대무용으로 전환되는 기점이 됐다. 이시이는 1942년까지 수도인 경성과 신의주, 부산 등 조선의 전국 각지에서 근대무용을 전파했다. 그리고 1926년과 1927년 각각 이시이의 공연을 보고 제자가 된 최승희와 조택원은 이후 한국 신무용의 양대 산맥을 이루게 된다.



이시이 바쿠가 1926년 조선 경성에서 공연한 프로그램 중 하나인 ‘수인’. (c)퍼블릭 도메인

이시이는 원래 일본 제국극장에서 발레를 배웠지만, 서양에서 대두되던 현대무용에 관심을 가지고 ‘무용시(舞踊詩)’라는 새로운 장르를 만들었다. 이후 1922년 유럽으로 건너가 3년간 표현주의, 유리드믹스 등 당시 새로운 무용 스타일을 수용한 그는 귀국 이후 일본 현대무용의 정착을 이끌었다.



특히 한국과 관련해 그는 조선인 제자들을 받아들여 근대무용을 교육하는 한편 이들에게 적극적으로 조선인의 정체성을 역설하며 조선무용 학습을 권했다. ‘동방의 무희’로 불리며 세계적으로 이름을 떨친 최승희도 초기에는 이시이의 무용시 스타일 춤을 추다가 1933년부터 조선춤 소재를 서양춤 기법으로 선보이면서 점차 명성을 떨치게 됐다.



최승희의 ‘리릭 포엠’(1934년)과 ‘화랑무’. (c)위키피디아 커먼즈

장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr



