‘작은 총선’ 6·3 재보궐선거 미리보기…송영길 출사표 ‘계양을’ 후끈

김재연 진보당 상임대표는 지난 11일 평택을 출마를 선언했고 황교안 자유와혁신 대표도 지난 1월 출사표를 던졌다.

6·3 지방선거와 같은 날 치러지는 국회의원 재보궐선거를 두고 정치권 수싸움이 치열하다. 현재 재보선을 확정한 선거구는 총 4곳이지만, 현역 의원의 지방선거 출마 등으로 최대 15석 안팎으로 늘어날 것이란 관측이 나온다. '작은 총선' 격으로 재보선 판이 커지는 셈이다. 역대 최다(15석)였던 2014년 7·30 재보선을 넘을지도 관심사다.17일 중앙선거관리위원회에 따르면 오는 6월 3일 실시하는 의원 재보선 확정 선거구는 인천 계양을, 경기 평택시을, 충남 아산시을, 전북 군산·김제·부안군갑 등 4곳이다.인천 계양을은 이재명 대통령 당선으로 지난해 6월 4일 재보선 실시 사유가 확정됐다. 같은 날 강훈식 민주당 의원이 사직하고 대통령 비서실장으로 자리를 옮기면서 그의 지역구 충남 아산을도 재보선이 일찌감치 결정됐다. 전북 군산·김제·부안갑과 경기 평택을은 신영대 전 민주당 의원과 이병진 전 민주당 의원이 각각 징역형의 집행유예와 당선무효형을 확정받아 의원 공석이 됐다.최대 격전지로는 인천 계양을이 꼽힌다. '대통령'을 배출한 지역구라는 상징성이 큰 데다 송영길 소나무당 대표가 민주당에 복당한 뒤 인천 계양을에 출마하겠다는 의사를 두루 밝힌 상황이다. 이 대통령은 지난해 인천 계양을 지역 성탄 예배에 김남준 청와대 대변인과 참석해 이목을 끌었다. 출마설이 나돌던 김 대변인에 힘을 실어준 것 아니냐는 뒷말이 나왔다. 그런데 송 대표의 복당과 인천 계양을 출사표로 셈법이 복잡해졌다. 인천 계양을은 송 대표가 16대 총선부터 5선을 지낸 정치적 고향이다. 국민의힘에서는 김문수 전 대통령 후보와 원희룡 전 국토교통부 장관이 전략공천 후보군으로 오르내린다.경기 평택을도 격전지로 달아오르는 분위기다. 국민의힘에서는 양향자 최고위원과 유의동 전 의원이 후보군으로 떠오른 가운데 조국혁신당에서 조국 대표 출마설이 흘러나오고 있다. 조 대표는 이번 재보선을 통해 국회에 입성할 가능성이 유력한 것으로 정치권에서는 보고 있다.전북 군산·김제·부안갑은 민주당에서 김의겸 새만금개발청장, 채이배 전 의원 등이 출마를 준비 중인 가운데 혁신당에서도 유력 후보를 저울질 중인 것으로 알려졌다. 이와 관련 정춘생 혁신당 최고위원은 지난 12일 최고위원회의에서 "민주당 귀책 사유로 재선거가 치러지는 경기 평택을과 전북 군산에는 민주당 후보를 공천해서는 안 된다"며 "그것이 연대와 통합의 정신이고 양당 간 신뢰의 기반이 될 것"이라고 주장해 눈길을 끌기도 했다.충남 아산을은 강 비서실장이 청와대에 합류하며 의원직을 내려놓은 곳이다. 민주당에서는 전성환 경청통합수석 출마 가능성이 거론된다. 국민의힘에서는 이윤석 충남미래전략연구원장이 최근 출마를 선언했다.재보선 지역구는 추가로 늘어날 가능성이 크다. 현재 민주당에서는 서울시장 선거에만 현역 의원 5명이 출마를 선언했다. 행정통합 절차가 진행 중인 충남대전·전남광주·대구경북 단체장 자리를 두고도 현역 의원이 맞붙었다. 여기에 인천시장, 부산시장 등 선거에 현역 의원이 각 당 후보로 확정되면 재보선 선거구는 10석을 훌쩍 넘게 된다.양당은 선거 모드로 분위기를 빠르게 전환하고 있다. 민주당은 6·3 지방선거 전략공천관리위원장에 황희 의원을 지난 6일 선임했다. 3선인 황 의원은 문재인 정부 시절 문화체육관광부 장관을 지낸 대표적인 친문(친문재인)계 인사다.전략공천은 당 지도부의 전략적 판단으로 후보를 낙점하는 공천 방식이다. 민주당은 당헌·당규에서 일정 비율까지는 선거에서 전략공천 할 수 있도록 하고 있다. 민주당은 지방선거의 경우 경선이 원칙이나 이번 재보선 후보는 전략공천하기로 방침을 정한 바 있다. 국민의힘은 공천관리위원장에 호남 출신 이정현 전 의원을 임명했다.김혜원 기자