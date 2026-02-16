쇼트트랙 銅 김길리 “자신감 생겨…더 높은 곳에 서겠다”
생애 첫 동계올림픽에서 동메달을 따낸 ‘람보르길리’ 김길리(성남시청)가 “메달을 걸어보니 더 높은 자리에 서고 싶은 마음이 커졌다”고 말했다. 그는 평소 우상이자 롤모델로 삼았던 ‘쇼트트랙 여제’ 최민정(성남시청)으로부터 축하를 받고서 감격의 눈물을 흘리기도 했다.
김길리는 16일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 여자 1000m 결승에서 1분28초614의 기록으로 3위에 올라 동메달을 차지했다. 금메달과 은메달은 잔드라 벨제부르(네덜란드·1분28초437)와 코트니 사로(캐나다·1분28초523)에게 돌아갔다.
경기 후 공동취재구역에서 만난 김길리는 “설 연휴인데도 불구하고 많은 분들께서 응원해 주셔서 힘이 더 났던 것 같다”며 “4년에 한 번 있는 올림픽 경기는 언제 다시 올지 모른다. 후회 없이 하려고 최선을 다했다”는 소감을 전했다. 첫 올림픽을 치르고 있는 그는 “확실히 선수들의 경쟁력이 높은 무대인 것 같다. 그래도 저를 믿으려고 노력했다”고 전했다.
이날 레이스 시작과 동시에 후미에 자리한 김길리는 틈틈이 역전 기회를 노리다 4바퀴 남기고 3위로 올라섰다. 2바퀴를 남기고는 과감한 인코스 추월에 성공하며 잠시 선두가 됐지만 최종 3위로 결승선을 통과했다. 김길리는 “1위로 잠시 올라선 순간에 기쁜 마음도 있었지만 벨제부르의 컨디션이 많이 좋아 보였다”며 “최대한 안 넘어지고 제 자리를 지키려고 했던 것 같다”고 말했다.
생애 첫 올림픽 메달을 얻기까지 과정이 순탄치 않았다. 김길리는 이번 대회에 유독 많이 넘어졌다. 혼성 2000m 계주 준결승에선 커린 스토더드(미국)와 충돌하는 바람에 결승 진출에 실패했다. 이날 여자 1000m 준결승에서도 하너 데스머트(벨기에)가 하체를 건드려 넘어졌는데, 어드밴스를 받아 극적으로 결승에 올랐다.
김길리는 “결승까지 오는 과정에서 정말 많은 부딪힘이 있었다. 결승에서 제발 넘어지지 말자는 생각으로 임했는데, 후회 없이 1000m 경기를 끝내서 너무 후련하다”며 “할 수 있다는 자신감도 얻은 것 같다”고 말했다.
김길리의 메달 도전은 이어진다. 김길리는 결승에 올라 있는 여자 3000m 계주에서 동료들과 힘을 모아 금메달을 노린다. 여자 1500m 준준결승에도 나선다. 그는 “여자 계주에서 더 자신있게 하면 될 것 같다. 1500m도 잘하고 싶은 마음이 커졌다”며 “이제 그냥 열심히 달리기만 하면 될 것 같다”는 각오를 전했다.
경기 후 자신을 격려한 대표팀 동료 최민정과 임종언(고양시청)에게도 고마움을 표했다. 김길리는 “제가 존경하는 언니(최민정)가 축하를 해줘서 너무 고마웠다. 다들 너무 잘 탔다는 말을 해줬다”고 말했다.
