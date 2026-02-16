김영록 지사, 동부권 전통시장 상인 직접 격려…민생경제 회복 현장 소통
여수 서시장·순천 웃장 방문…전통시장 이용 활성화 총력
상인 애로사항 청취하며 지원 확대 의지 표명
김영록 전남도지사는 설 명절을 하루 앞둔 16일 여수 서시장과 순천 웃장을 방문해 지역 전통시장 이용 활성화와 민생경제 회복을 위한 현장 소통에 나섰다.
이번 방문은 명절을 맞아 어려움을 겪고 있는 전통시장 상인들을 직접 격려하고, 도민과 함께하는 장보기 행사를 통해 지역 상권에 활력을 불어넣기 위해 마련됐다.
현장에는 김 지사를 비롯해 여수시와 순천시 부시장, 전남상인연합회장, 시장 상인회장 등 관계자들이 참석해 상인들의 애로사항을 청취하고 전통시장 활성화 방안에 대한 의견과 건의사항을 수렴했다.
여수 서시장은 1932년에 개설된 전통시장으로 240여개 점포가 운영 중이다. 수산물과 농산물을 중심으로 지역 대표 상권 역할을 해오고 있다. 순천 웃장 역시 1975년 개설된 상설시장으로 150여개 점포와 노점이 운영되는 지역 대표 전통시장이다.
김 지사는 “설 명절을 맞아 도민들께서 전통시장을 많이 찾아주시는 것이 지역경제 회복의 가장 큰 힘”이라며 “앞으로도 시설 개선과 경영·안전 지원을 병행해 전통시장이 지역 공동체의 중심 공간으로 자리매김하도록 지속적으로 지원하겠다”고 말했다.
이번 전통시장 현장 방문을 계기로 전남도는 상인들과의 현장 소통을 더욱 강화하고, 전통시장 이용 촉진 분위기를 확산시켜 설 명절 민생경제 안정에 기여할 것으로 기대된다.
순천=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
