[속보] 첫 올림픽 김길리, 쇼트트랙 여자 1000m 동메달
‘람보르길리’ 김길리(성남시청)가 생애 첫 동계올림픽에서 동메달을 목에 걸었다.
김길리는 16일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 여자 1000m 결승에서 1분28초614의 기록으로 3위에 올라 동메달을 차지했다. 금메달과 은메달은 잔드라 벨제부르(네덜란드·1분28초437)와 코트니 사로(캐나다·1분28초523)에게 돌아갔다.
레이스 시작과 동시에 후미에 자리잡은 김길리는 틈틈이 역전 기회를 노리다 4바퀴 남긴 시점에 3위로 올라섰다. 2바퀴를 남기고는 과감한 인코스 추월로 선두가 됐지만 얼마 지나지 않아 3위로 밀려났다. 이후 김길리는 순위를 그대로 지켜낸 채 결승선을 통과했다.
김길리는 2023-2024시즌 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드투어에서 여자부 종합 1위로 크리스탈 글러브를 수상하며 차세대 간판스타로 떠올랐다. 이번 대회 최민정(성남시청)과 함께 여자부 쌍두마차를 이뤄 메달 획득에 도전했다.
메달 획득 과정이 순탄치는 않았다. 앞서 치러진 혼성 2000m 계주 준결승에선 커린 스토더드(미국)와 충돌해 메달이 불발됐다. 이날 여자 1000m 준결승에서도 하너 데스머트(벨기에)가 다리를 잡는 바람에 쓰러져 저조한 기록을 냈다. 다행히 김길리는 어드밴스를 받아 결승에 올랐고, 세계 최고 선수들과 경쟁 끝에 값진 동메달을 손에 쥐었다.
김길리의 메달 도전은 이어진다. 김길리는 결승에 올라 있는 여자 3000m 계주에서 동료들과 금메달을 노린다. 최민정(성남시청), 노도희(화성시청)와 함께 여자 1500m 준준결승에도 나선다.
