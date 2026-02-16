[속보] 남자 쇼트트랙 계주 결승행…20년 만의 金 도전

[속보] 남자 쇼트트랙 계주 결승행…20년 만의 金 도전
한국 남자 쇼트트랙 대표팀이 20년 만에 동계올림픽 계주 우승에 도전한다.
이준서와 임종언, 이정민, 신동민이 출전한 한국은 16일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 남자 5000m 계주 준결승 2조 경기에서 6분52초708로 1위를 차지하며 결승에 올랐다. 2위는 6분52초751의 네덜란드가 차지했다.
한국은 20년 만에 남자 계주 금메달을 노린다. 한국 남자 계주는 2006년 토리노 대회 우승 후 금메달과 연을 맺지 못했다.
이날 한국은 2위권에서 레이스를 펼치다 6바퀴를 남겨두고 이정민이 추월에 성공하며 선두로 올라섰다. 이어 신동민이 뒤따르던 네덜란드와의 격차를 크게 벌렸고, 결승선까지 선두를 지켜냈다.
준결승 1조 경기에선 캐나다와 이탈리아가 1, 2위로 결승행 티켓을 얻었다. 오는 20일 같은 장소에서 펼쳐지는 결승에서 한국과 네덜란드, 캐나다, 이탈리아가 금메달을 두고 다툰다.
한국과 네덜란드, 캐나다, 이탈리아는 이번 대회 여자 3000m 계주에서도 결승에 올라 있다. 여자 계주 결승은 18일 열린다.
밀라노=박구인 기자 captain@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사