[속보] 김길리, 여자 1000m 결승행…쇼트트랙 첫 금 도전
김길리(성남시청)가 한국 선수 중 유일하게 동계올림픽 여자 1000m 결승에 진출했다.
김길리는 16일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 여자 1000m 준결승 1조 경기에서 4위에 그쳤지만 어드밴스를 받아 결승 무대에 올랐다. 생애 첫 올림픽에 나선 김길리는 개인 통산 첫 번째 금메달, 이번 대회 한국 쇼트트랙의 첫 금메달에 도전한다.
김길리는 준결승 레이스에서 넘어져 2분01초422의 저조한 기록을 냈다. 그러나 하너 데스머트(벨기에)가 김길리의 하체를 건드려 페널티를 받았고, 김길리는 어드밴스를 얻어 결승 진출권을 따냈다.
이어진 2조 경기에서는 최민정(성남시청)이 1분28초407의 기록으로 4위에 그치며 파이널B로 밀렸다.
