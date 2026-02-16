시사 전체기사

[속보] 쇼트트랙 최민정·김길리 여자 1000m 준결승 진출

입력:2026-02-16 19:05
수정:2026-02-16 19:16
공유하기
글자 크기 조정
최민정. 밀라노=최현규 기자

‘쇼트트랙 여제’ 최민정과 김길리(이상 성남시청)가 동계올림픽 여자 1000m 준결승에 나란히 올랐다.

최민정은 16일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 여자 1000m 준준결승 1조 경기에서 1분28초752로 결승선을 통과했다. 이로써 최민정은 1분28초613의 아리아나 폰타나(이탈리아)에 이어 2위로 준결승행 티켓을 잡았다.

김길리. 밀라노=최현규 기자

이어진 3조 경기에선 김길리가 2위로 준결승에 올랐다. 1분28초068을 기록한 김길리는 1분28초986의 산드라 벨제부르(네덜란드)의 뒤를 이었다. 같은 조에서 경기를 펼친 노도희(화성시청)는 5위(1분32초174)로 준결승에 오르지 못했다.

밀라노=박구인 기자 captain@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“할머니 육전과 두쫀쿠 먹고 싶어요” 금의환향 최가온
컬링 한일전에 일장기 10초 송출…JTBC “제작진 과실” 사과
최가온 金, 올림픽 전반기 베스트 7에 선정
나란히 옥중 명절 맞는 尹부부 …설 당일 ‘이것’ 먹는다
“놀란 모습이 재밌어서” 14세 유인 심야 산속에 버린 30대 구속
충주맨 떠나자…‘97만’ 충주시 유튜브 ‘82만’ 급감
‘리먼사태 예측’ 루비니 교수 경고 “암호화폐 종말 온다”
‘선거 끝나면 동력 끝’ vs ‘靑 변수’…범여권 합당 고차방정식
국민일보 신문구독