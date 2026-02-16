설날 아침은 쌀쌀, 낮엔 포근…큰 일교차 주의
설 당일인 17일 내륙을 중심으로 아침 기온이 영하권으로 떨어져 다소 쌀쌀할 것으로 보인다.
기상청은 16일 “전국 대부분 지역에서 아침 기온이 0도 이하로 떨어지고, 내륙을 중심으로 영하 5도 안팎까지 내려가겠다”며 “바람도 약간 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮겠다”고 예보했다.
아침 최저기온은 영하 7도~영상 4도, 낮 최고기온은 영상 4~13도로 예보됐다. 경상권 내륙을 중심으로는 낮과 밤의 기온 차가 15도 이상으로 크다.
하늘은 중부지방과 경상권, 제주도에서 대체로 흐리다가 오전부터 차차 맑아지고, 전라권은 가끔 구름이 많을 전망이다. 경상권을 중심으론 대기가 차차 건조해질 예정이다.
미세먼지 농도는 오전에는 대기 정체로 농도가 상승하다가 오후에 다시 감소해 전 권역이 ‘좋음’~‘보통’ 수준을 유지할 것으로 보인다.
